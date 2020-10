Mamy to! Kolejny dzienny REKORD zakażeń pobity. Liczba przypadków powala na kolana

Mamy 2292 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia. To kolejny już dzienny rekord zakażeń.

Nie mieliśmy problemów z uchodźcami, zamachów i – jeszcze przynajmniej – nie mamy zamieszek wywoływanych przez #BlackLivesMatter. Fani Zachodu powinni być szczęśliwi, że przynajmniej koronawirus się u nas poprawnie zainstalował.

Co tam poprawnie! Bijemy rekord za rekordem! Dziś 2292 nowych przypadków. Wynik niezły – nie tylko przebiliśmy granicę 2 tys. zakażeń, ale dodaliśmy do tego ponad 300-osobową nadwyżkę!

Mamy 2292 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (282), mazowieckiego (246), pomorskiego (228), podkarpackiego (218), kujawsko-pomorskiego (218), wielkopolskiego (196), śląskiego (179), łódzkiego (140), zachodniopomorskiego (114), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 2, 2020

Całkiem nieźle też idzie nam wprowadzanie obostrzeń. Maseczki podczas samotnych spacerów w czerwonej strefie na pewno uchronią nas przed tragedią. Co prawda dużo ciekawej było za poprzedniego ministra zdrowia – Łukasza Szumowskiego. Wtedy to m.in. zamykano parki i lasy – śmiechu było co niemiara.

Adam Niedzielski zapewne się jeszcze rozkręci. Może rząd wprowadzi drugi lockdown? Ostatnim razem udało się obronić Polskę przed apokalipsą wirusa i na stałe uwolnić kilka procent Polaków od pracy i dochodu.

Na pewno przydałoby się kilka nowych opłat – jak ta cukrowa, która ukryła się w przepisach covidowych. Jeśli Polacy nie będą mieli tyle pieniędzy, to nie pojadą nigdzie na ferie zimowe i nie dotknie nas 3. fala epidemii. Ktoś w rządzie na pewno już o tym myśli.

Czym prędzej trzeba też wprowadzić tzw. „bezkarność +” – skutecznie skróci to ścieżkę legislacyjną. Na pewno usprawiedliwieniu tego przepisu posłuży skokowy wzrost zachorowań. 300-osobowe przebicie wczorajszego rekordu na pewno pozytywnie wpłynie na stymulację koronapaniki.

Zaprawdę – słuszną linię ma nasza władza.