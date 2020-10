Miliony euro dla Lecha! Zobacz, ile zarobi Kolejorz w Lidze Europy

Lech Poznań dzięki zwycięstwu z Charleroi 2:1 awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Polska piłka klubowa na taki „sukces” czekała cztery lata. Dla Kolejorza oznacza to także wymierne korzyści finansowe. Ile zarobi wicemistrz Polski?

Choć Liga Europy to ubogi krewny przy Lidze Mistrzów, to i tak – w polskiej skali – mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Za sam awans do LE Lech otrzyma premię w wysokości 2,92 mln euro.

Dodatkowo UEFA wypłaca pieniądze na podstawie rankingu dziesięcioletniego. Tutaj Kolejorz nie może liczyć na wysokie kwoty, bo w piłkarskiej Europie przez wiele lat był nieobecny, ale i tak zainkasuje ok. 500-600 tys. euro dodatkowo. To nie koniec pieniędzy, które szerokim strumieniem popłyną do kasy klubowej.

