[NCZAS TV] Modrzejewski: „Lockdown się zbliża! Czy będzie trwał do stycznia?”

Czy czeka nas drugi lockdown? Kolejne kraje decydują się na zamknięcie granic.

Południowi sąsiedzi Polski zdecydowali się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Czy za ich przykładem Polska zdecyduje się wprowadzić drugi lockdown?

Już teraz rząd PiS wprowadza strefy ostrzegawcze, żółte i czerwone w kolejnych regionach kraju. Na decyzję o nałożeniu obostrzeń czeka m.in. Warszawa.

Poczynania rządu PiS oraz rządów sąsiadów Polski komentował gość telewizji NCzasTV Zbigniew Modrzejewski.

– W Niemczech, które są państwem federalnym, głównym jeźdźcem apokalipsy jest Bawaria. (…) To by się wpisywało w scenariusz, czemu służą lockdowny, ta paranoja. (…) To absolutna pauperyzacja społeczeństwa, zniszczenie definitywne klasy średniej – wylicza Modrzejewski.

Zdaniem filozofa lockdowny to po prostu narzędzie do umacniania władzy. Natomiast ofiarami są ludzie z klasy średniej, którzy przez lata ciężko pracowali i mogliby kiedyś aspirować do przejęcia władzy.

Źródło: NCzasTV