Przebój posto z Belgii. Kontroler biletów zaatakowany przez „gapowicza” ukrytego w toalecie pociągu [VIDEO]

Widzimy i słyszymy przez 45 sekund werbalną przemoc i „spontaniczną” przemoc „gapowicza”. Scena rozgrywa się w Belgii. Kontroler sprawdzający bilety zauważa, że toalecie ktoś się chowa i prosi go o bilet.

Rozwścieczony gapowicz rzuca się na niego, grozi pobiciem, wyzywa i stwierdza: „nie zapłacę za bilet, jesteś głupi, w​​chodzisz w dodatku nawet do toalety”. Dorzuca jeszcze, że to… „brak szacunku”.

Kontroler, któremu udaje się zachować spokój, prosi o uspokojenie się. Słyszy wielokrotnie, żeby „zamknął mordę”, a dodatkowo, że jest „idiotą, dupkiem, głupkiem i łajdakiem”. Agresor dodaje, że jest „ojcem trójki dzieci”. Ba filmie widać, że kontroler odchodzi z obawy przed fizycznym atakiem.

Filmik wywołała oburzenie. Głos w tej sprawie zabrał nawet francuski minister transportu Jean-Baptiste Djebarri: „Kiedy łamiemy prawo, płacimy i milczymy. Szacunek i wsparcie dla tego kontrolera i dla wszystkich, którzy podobnie jak on wykonują godną podziwu pracę”.

Niektórzy internauci zwracali uwagę, że odstąpienie od interwencji kontrolera mogło być spowodowane obawą przed oskarżeniem o… rasizm. Metoda na „huki” jest stosowana przez tą społeczność dość powszechnie i jak widać przynosi pożądane skutki.

Quand on enfreint la loi, on paye et on se tait.

Respect et soutien à ce contrôleur et à tous ceux qui, comme lui, font un métier admirable. Et honte à ceux qui les agressent.pic.twitter.com/cGQaYza7a5

— Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) October 1, 2020