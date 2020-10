Rada Europy kwestionuje praworządność we… Francji

Jest to stanowisko Group of States against Corruption (GRECO), czyli Grupy Państw Przeciwko Korupcji powołanej jeszcze w 1999 roku przez Radę Europy. Sprawdza ona, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. Ma siedzibę w Strasburgu.

Grupa ma dużo zastrzeżeń wobec Francji i jej wymiaru sprawiedliwości. Paryż nie wprowadził zaleceń dotyczących Najwyższej Rady Sądownictwa (CSM), pomimo że takie postulaty wysunięto już 6 lat temu w raporcie z 2013 roku.

Prokuratorzy są powoływani, podobnie jak sędziowie, za „zgodą” Najwyższej Rady Sądownictwa (CSM) i teoretycznie jest to niezależny organ. W praktyce władza wykonawcza może zignorować stanowisko CSM i mianować kogo chce. Może to powodować podejrzenia o upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości.

Pewne elementy wskazują, że tak jest w rzeczywistości, by przypomnieć dziwne zachowanie tych organów w czasie kampanii prezydenckiej. Kandydatura polityka centroprawicy Francois Fillona została utrącona właśnie działaniami wymiaru sprawiedliwości, który mógł podejmować decyzje na polityczne zlecenie szefa tego resortu.

GRECO w przypadku Francji widzi jedynie „pewne postępy” w zwalczaniu korupcji wśród parlamentarzystów. Chodzi o kontrolę wydatków senatorów i wprowadzenie praktyki publikowania w internecie np. wykazu prezentów i innych korzyści otrzymywanych przez deputowanych.

GRECO wzywa Paryż do kontroli wydatków związanych z mandatem posła i publikacji w internecie oświadczeń majątkowych posłów oraz senatorów.

Preventing corruption of #parliamentarians, #judges and #prosecutors: #France🇫🇷 can do better

➡️New report published by the Group of States against Corruption (GRECO) of the @coe Council of Europehttps://t.co/eDbPUbrKn9#PreventingCorruption #StopCorruption

— Council of Europe DG Human Rights & Rule of Law (@CoE_HRightsRLaw) October 1, 2020