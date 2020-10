73-latka musi zapłacić 1500 złotych za abonament RTV. Nie ma telewizora ani radia

Absurdalny nakaz zapłaty abonamentu RTV otrzymała 73-letnia emerytka. Starsza pani nie ma radia ani telewizora.

Wicepremier Jacek Sasin miał wstrzymać Pocztę Polską przed ściąganiem abonamentu RTV. Ta jednak tego robić nie zamierza, o czym przekonała się 73-letnia emerytka.

Starsza pani dostała nakaz zapłaty z Urzędu Skarbowego na kwotę 1500 złotych. Sęk w tym, że kobieta nie ma ani radia ani telewizora.

– Poczta Polska miała też stwierdzić, że w 2008 roku wysłała do emerytki pismo z nadanym indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Dodatkowo zaznaczyła jednocześnie, że nie musi przedstawiać dowodów, że kiedykolwiek taką przesyłkę wysyłała, bo – jak stwierdziła poczta – prawo jej do tego nie zobowiązuje. Problem polega jednak na tym, że najwyraźniej Poczta Polska nie jest faktycznie na bieżąco z sądowymi wyrokami – wskazuje portal Bezprawnik.pl, do którego o pomoc zwróciła się 73-latka.

Jak wyjaśniają prawnicy z portalu 73-latce pozostaje złożyć wniosek o umorzenie zaległości do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dokumentami poświadczającymi ciężką sytuację finansową.

– Abonenci, którzy nigdy nie mieli odbiornika, wyrejestrowali go lub należą do grupy zwolnionej z opłacania abonamentu, mogą złożyć odwołanie – także do KRRiT. Można także wnieść skargę do sądu administracyjnego – dodają prawnicy.

Źródło: Bezprawnik.pl