Czy mężczyźni powinni się malować? Korwin-Mikke staje w obronie praw kobiet i tłumaczy wpis Bosaka. „Te męskie szowinistyczne świnie…”

„Kol.Krzysztof Bosak podpadł twitterówkom mówiąc, że mężczyzna nie może się malować” – zauważył na Facebooku Janusz Korwin-Mikke. Prezes partii KORWiN postanowił wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodził jego młodszemu koledze z Konfederacji.

„Pośpieszyłem wyjaśnić, że nie chodzi o żaden prawny zakaz” – pisze Janusz Korwin-Mikke i wyjaśnił, że „musimy zabiegać o względy kobiet – a one nie znoszą gogusiów i fircyków!”.

Polityk wyjaśnił dlaczego według niego mężczyzna powinien pozostawać męski: „Kobiety rządzą światem. I tak wychowują synów, by kobietom było łatwiej wybierać. Naiwnym facetom wystarcza malowana lala – kobieta chce wiedzieć, jaki mężczyzna jest NAPRAWDĘ. Dlatego [mężczyźni] nie mogą się malować, muszą zdejmować kapelusz przed kobietą… Innych kobiety olewają. Takie jest życie!”

„»Dobry mężczyzna« to ten, kogo kobiety uważają za dobrego mężczyznę. A kobiety są bezlitosne dla mężczyzn, którzy chcą ich oszukać malując się. One ich wyśmiewają – co jest znacznie skuteczniejsze niż zakaz. Przecież kol.Bosak nie mówił o zakazie prawnym!! To dyktat kobiet!!” – pisze polityk.

„Kobiety rządzą światem. Faceci są naiwni”

„Ale przyszła mi nad ranem do głowy przerażająca myśl” – kontynuuje swój wpis Korwin-Mikke.

„Otóż naiwni faceci myślą, że np. to, że oni mogą prosić kobietę do tańca, a kobieta nie – jest dla ich dobra (w istocie chodzi o to, by kobieta nie bywała narażona na odmowę!) – ale być może również dzisiejsze kobiety i tego nie rozumieją?! Tak, jak nie sa już w stanie odczytać receptur na potrawy, spisywanych przez ich babki – tak nie rozumieją, że świat został przez ich pra-pra-prababki urządzony dla dobra kobiet”.

Polityk podaje przykłady z historii, które według niego potwierdzają jego teorię. „Udało im się zedrzeć z męskich głów peruki, dzięki czemu widzą, kto jest łysy – i wywracając wszystko do góry nogami nie zdają sobie sprawy, że działają dla dobra… mężczyzn!!”

„Świat jest rządzony przez męskie szowinistyczne świnie? Taaak?”

„To niech [kobiety – red.] pomyślą: świat w/g nich jest rządzony przez męskie szowinistyczne świnie? Taaaak? To dlaczego te ‚męskie szowinistyczne świnie’ dają ochoczo grube pieniądze na organizacje feministyczne? Dlaczego pozwalają feministkom głosić te ich bzdury o równouprawnieniu?” – pyta retorycznie Korwin-Mikke.

„‚Równe prawa’ to odebranie kobietom wypracowanych przez tysiąclecia przywilejów Np. słynna zasada „Drei K” (kuchnia, dzieci kościół) to był wywalczony przez kobiety zakaz zatrudniania ich do jakichkolwiek ciężkich prac poza domem!! Nie chcę krakać, ale niedługo feministki „wywalczą”, że połowę szambonurków będą musiały stanowić kobiety…” – przewiduje prezes.