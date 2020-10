„Minister ds. światopoglądu”: Rodzic nie ma prawa dać dziecku klapsa

Wiceminister Sprawiedliwości z obozu Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, Michał Wójcik, był gościem w programie „Sprawdzam” na TVN24.

Obecnie Michał Wójcik jest wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości, jednak już niedługo ma zostać ministrem się „prawami obywatelskimi i tożsamością europejską”. Funkcję tę media nazywają często byciem „ministrem ds. światopoglądu”. Wcześniej spekulowano, że to stanowisko obejmie Michał Woś.

Według polityków z środowiska Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, nowy minister będzie miał „dawać odpór lewicowej agendzie”. Wykazać mógł się w ostatnim „Sprawdzam” na TVN24, gdzie pytany był głównie o sprawy światopoglądowe.

Gdy dziennikarz pytał wiceministra o sprawy LGBT, to Wójcik prezentował poglądy konserwatywne. Mówił, że dziś „większość jest terroryzowana przez mniejszość, doszliśmy do takich czasów”. Opowiadał, że nie może dawać szczególnych praw zmiennopłciowcom.

– Potem taki człowiek trafia do mnie do jednostki penitencjarnej i co? Mam go na oddziale kobiecym przetrzymywać? – pytał wiceminister.

Gdy jednak rozmowa zeszłą na inne tematy niż LGBT, to Wójcik przestał być taki konserwatywny. Według Wójcika rodzic „nie ma prawa” dać dziecku klapsa. Ziobrysta mówił, że sam ma córkę, która obecnie studiuje i „nigdy w życiu” nie postąpił w ten sposób wobec niej.

– Starałem się oczywiście edukować, mówić. Różne były sytuacje, bo ja żyłem jednak w czasach, gdzie nieraz otrzymałem takiego klapsa, taka jest prawda – przyznał. – Uważam, że trzeba znaleźć tę nić porozumienia, starać się pokazać. Bo różne są sytuacje, dzieci też popełniają błędy – dodał.

Sama idea powołania „ministra ds. światopoglądu” jest bardzo niebezpieczna. W rękach PiS takie stanowisko może być niebezpieczne. Dziś niby daje odpór propagandzie LGBT i lewicy, a jutro – kto wie? Może „weźmie się” za „skrajną” prawicę?

Źródło: TVN24, DGP, NCzas.com