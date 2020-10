PiS rusza dorżnąć małe przedsiębiorstwa. Urzędnicy domagają się informacji wykraczających poza ustawę

Małe Instytucje Płatnicze trafiły na celownik KNF. Polskie firmy finansowe czekają kontrole… i nie tylko.

W Polsce działa ok. 65 Małych Instytucji Płatniczych. Taka forma działalności funkcjonuje od dwóch lat, a decydują się na nią przede wszystkim właściciele firm finansowych, które nie są bankami – czyli fintechów.

Zaletą takiego rozwiązania jest niewiele spraw formalnych, a koszty wejścia na rynek są stosunkowo niskie. Aby założyć taką firmę wystarczy prosty wniosek, do którego trzeba dołączyć szereg dokumentów.

Jak informuje portal Money.pl teraz Małe Instytucje Płatnicze trafiły na celownik Komisji Nadzoru Finansowego. I o ile kontroli się nie boją, to branża zastanawia się, dlaczego Komisja wymaga do przedłożenia informacji, które wykraczają poza ustawę.

Ustawa o usługach płatniczych przewiduje, aby Małe Instytucje Płatnicze posiadały program działalności i plan finansowy na okres pierwszego roku swojej działalności. Natomiast KNF żąda aktualnego programu działalności oraz planu finansowego… powołując się na przepisy i wymogi dotyczące Krajowych Instytucji Płatniczych.

Te ostatnie są bardziej skomplikowanymi podmiotami. – Jak mawia klasyk, na wszystko można patrzeć z dwóch stron. Jeżeli KNF nie sprawdza i nie kontroluje podmiotów to jest źle, bo po co nam w ogóle taka instytucja. Jeżeli sprawdza to można zarzucić, że przesadnie nęka, czy wręcz tępi małe firmy. Zachowajmy trzeźwe spojrzenie. Prawda jest taka, że to jednak małe firmy, które dopiero co uzyskały licencje. Należałoby weryfikować w pierwszej kolejności, czy potrafią sobie radzić z przyjętymi na siebie zobowiązaniami, wynikającymi z wymogów i ograniczeń danej licencji. To chyba właśnie ten moment, aby oddzielić przysłowiowe ziarno od plew – komentuje Jakub Kurek, prezes Coincher Europe.

– Dla UKNF jest oczywiste, że MIP nie mają ustawowego obowiązku posiadania aktualnego programu działalności i planu finansowego, jeżeli prowadzą działalność dłużej niż przez 12 miesięcy. Nie należy jednak zakładać, że takiego programu i planu mimo to nie posiadają. Planowanie jest istotnym elementem zarządzania działalnością gospodarczą, zwłaszcza na rynku finansowym, a omawiane dokumenty niewątpliwie mogą mieć znaczenie dla realizacji przez KNF wskazanych wyżej celów i czynności nadzorczych – broni działań KNF rzecznik Komisji Jacek Barszczewski.

MIP-y mają 14 dni na przesłanie wskazanych dokumentów. Za niewykonanie żądań wiązać się może z sankcjami.

Źródło: Money.pl