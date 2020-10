„Tęczowa inkwizycja” molestuje Bosaka. Lewica atakuje akcją #MakeUpDlaBosaka [DRASTYCZNE FOTO]

Nie milkną echa wpisu Krzysztofa Bosaka. Poseł Konfederacji wyraził swą opinię, wydawałoby się dość oczywistą, na temat tego, że mężczyźni nie powinni się malować. „Tęczowa inkwizycja” postanowiła odpowiedzieć akcją #MakeUpDlaBosaka. Oglądacie na własne ryzyko.

Krzysztof Bosak podał dalej zdjęcie plakatu, jaki pojawił się w jednym z warszawskich liceów, na którym pojawiła się lewicowa propaganda, której celem jest zatarcie naturalnych i kulturowych różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami.

„Mężczyźni nie mogą się malować”

Poseł Konfederacji wszedł pod swym wpisem w dyskusję z kilkoma osobami, między innymi na temat tego, czy mężczyźni mogą się malować, czy też nie. – Tu nie ma o tym, że powinni tylko że mogą. Jak chcą. Tak jak niektórzy mężczyźni farbują włosy. Może się nie podobać ale jak chcą to mogą – napisał użytkownik o nicku „katarynaa”.

– Nie, nie mogą. Chyba że pracują w teatrze, telewizji, cyrku etc. – odpowiedział Krzysztof Bosak. Co zaskakujące to właśnie ta, dość oczywista, wypowiedź posła wywołała największe oburzenie. Opinię Bosaka poparł Janusz Korwin-Mikke. – Pośpieszyłem wyjaśnić, że nie chodzi o żaden prawny zakaz – pisze na Facebooku prezes partii KORWiN.

– Kobiety rządzą światem. I tak wychowują synów, by kobietom było łatwiej wybierać. Naiwnym facetom wystarcza malowana lala – kobieta chce wiedzieć, jaki mężczyzna jest NAPRAWDĘ. Dlatego [mężczyźni] nie mogą się malować, muszą zdejmować kapelusz przed kobietą… Innych kobiety olewają. Takie jest życie! – dodał.

Lewicowe mity

Wpis wywołał lawinę komentarzy, z których większość odnosiła się np. do tego, że występując w telewizji (o której Bosak wspomniał – red.) polityk występuje umalowany. Inni nie zrozumieli wpisu i zaczęli pytać, czy będzie to zakazane w Kodeksie Karnym.

– Piątek, siedemnasta – czas na kolejną gównoburzę bo @krzysztofbosak ośmielił się stwierdzić, że chłopcy nie powinni się malować – skomentował użytkownik Rafał Ślączka #ŻółtaSiła.

– Nasza cywilizacja rozwinęła się dzięki temu, że wpajała kolejnym pokoleniom pewne ideały. Te ideały polegały na tym, że są rzeczy w których dokonuje się wyborów i są rzeczy, w których trzymamy się zasad wynikających z biologii, moralności, prawa lub kultury – tłumaczył Bosak.

Poseł odniósł się również do twierdzenia, że „tradycyjny model męskości” wymusza tłumienie emocji, co prowadzi do częstszych samobójstw wśród mężczyzn. – To jest wygodny lewicowy mit. W rzeczywistość konserwatywny punkt widzenia po pierwsze zauważa różnice w przeżywaniu emocji przez kobiety i mężczyzn, po drugie postuluje wychowywanie tak by panować nad swoimi uczuciami i emocjami a nie być ich pozbawionym lub być ich niewolnikiem – napisał polityk Konfederacji.

#MakeUpDlaBosaka

Tych którzy dotarli do tego momentu ostrzegamy przed dalszymi treściami, udostępnianymi przez lewicę w sieci. Mężczyźni, choć nie fanatycy, postanowili udowodnić, że makijaż nie jest już tylko dla kobiet, ale także przedstawiciele płci męskiej powinni go używać.

W związku z tym powstała akcja #MakeUpDlaBosaka, pod którą pojawiają się zdjęcia mężczyzn w makijażu, które jak zdradził jeden z użytkowników – mają wk***ić Bosaka. Czy tak się stało nie wiemy, ale na pewno te fotografie nie przekonają nikogo, że męski makijaż to dobry pomysł…

