Trump przewieziony do szpitala. Otrzymał pierwszą dawkę leku

Prezydent Donald Trump przebywa obecnie w szpitalu pod Waszyngtonem. Jego wizyta w ośrodku ma charakter zapobiegawczy – do śmigłowca, którym poleciał do szpitala wszedł o własnych siłach.

Mimo to media związane z Demokratami i jego przeciwnicy polityczni próbują wmówić społeczeństwu, że „trwa obecnie największy kryzys związany ze zdrowiem amerykańskiego prezydenta od czasu postrzelenia Ronalda Reagana w 1981 roku”.

CNN powołując się na anonimowego informatora z administracji Białego Domu rozsiewa informację, jakoby Trump bał się pogorszenia stanu zdrowia.

Barack Obama i Bill Clinton napisali życzenia zdrowia dla obecnego prezydenta, ale zrobili to co najmniej tak, jakby był umierający.

W tym wszystkim chodzi o to, by przekonać wyborców, że Trump nie będzie wstanie dalej kierować państwem. Tymczasem z doniesień oficjalnych, a nie z plotek, wynika, że przywódcy Stanów nic poważnego nie jest.

Oczywiście, Donald Trump jest już osobą starszą, więc jest w podwyższonej grupie ryzyka. Istnieje szansa, że ciężej będzie przechodził zakażenie koronawirusem, grypę, czy nawet przeziębienie.

Należy tu jednak przypomnieć, że jego przeciwnik jest jeszcze starszy.

Rzecznik Białego Domu Kayleigh McEnany poinformowała, że prezydent Trump przyjął zgodnie z zaleceniem swojego lekarze pierwszą dawkę antywirusowego leku Remdesivir.

An update from President ⁦ @realDonaldTrump ⁩’s physician: pic.twitter.com/8xzB8FShkd

Przed wylotem do szpitala Trump nagrał krótkie video dla rodaków, mówiąc, że czuje się dobrze, ale jedzie do szpitala żeby upewnić się, że wszystko będzie dobrze. Podziękował także wszystkim za wsparcie.

Już ze szpitala Trump dał znać na Twitterze, co ze stanem jego zdrowia:

– Myślę, że jest dobrze. Dziękuję wszystkim! Kocham was!

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020