Armenia odwołała ambasadora z Izraela za sprzedawanie broni Azerom. Tel Awiw wyraża „ubolewanie”

Jeszcze w piątek izraelski MSW wyraził „ubolewanie z powodu odwołania ambasadora Armenii”. Jednak według danych ze Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), Izrael był pierwszym zagranicznym dostawcą broni do Azerbejdżanu przynajmniej w latach 2017-2019.

Jerozolima sprzedała Baku broni za sumę przekraczającą 375 milionów dolarów. Według izraelskiej prasy, tylko firma Elbit Systems sprzedała w 2019 roku dostarczała do Azerbejdżanu drony wojskowe najnowszej generacji. Takim dornami atakowano cele w Górskim Karabachu. Z Izraela miała też pochodzić niedozwolona przez konwencję z Dublina „amunicja kasetowa”.

Izrael utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Baku od upadku ZSRR i są to dobre relacje handlowe. Azerowie mają ropę i pieniądze, Izrael technologie na eksport.

Azerbejdżańskie wojsko używało izraelskich dronów szturmowych. Przyznał to rzecznik prezydenta Hikmet Hajiyev. Chwalił przy tym „skuteczność izraelskiej broni”. Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu opublikowało kilka filmów pokazujących drony w akcji przeciwko siłom armeńskim.

W konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem państwo żydowskie znalazło się po stronie Azerbejdżanu. Izrael jest tu nawet konkurentem dla Turcji, która chciałaby mieć monopol na uzbrajanie Azerów.

"We have obtained irrefutable evidence that #Israel has supplied #Azerbaijan w/ cluster munitions prohibited by Dublin Convention on Cluster Munitions. Azerbaijan used LORA 160-type Israeli missiles w/ cluster warheads in the direction of #Hadrut, #Karabakh"@UICArmenia #Armenia pic.twitter.com/yrAxAw07Z2

— CIVILNET (@CivilNetTV) October 3, 2020