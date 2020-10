„Biali ludzie muszą być zatrzymani”. Konkurencja CD Projekt zatrudniła rasistkę, która poniża graczy

W CD Projekt trwają intensywne prace nad dokończeniem Cyberpunk 2077. Twórcy „Wiedźmina” chcą zdążyć z poprawkami na premierę 19 listopada.

Tymczasem u ich największego konkurenta, amerykańskiego Activision Blizzard, trwa kolejna burza. Najpierw ogłoszono, że „World of Warcraft: Shadowlands” nie ukaże się 27 października, a teraz firma ma na głowie fanów wściekłych przez rasistkę, którą zatrudniono.

Chodzi o Roux Madeleine, która dla Blizzarda napisała powieść wprowadzającą do „World of Warcraft: Shadowlands”. Afera wybuchła, gdy fani zajrzeli na Twitter pisarki.

A tam Madeleine wręcz zionie nienawiścią do białych. Nawołuje np. do „zakazania” białych mężczyzn z bronią, czy „powstrzymania białych ludzi”.

Wyborców Trumpa nazywa „żałosnymi, zastraszonymi białymi samcami”. Z kolei rapera Post Malone nazwała białym śmieciem.

Na swoje konto wrzucała też rasistowskie artykuły, które wyjaśniały, że seryjny morderca Ted Bundy nie był wyjątkowy… tylko po prostu biały.

Ted Bundy Wasn't Special Or Smart. He Was Just White. https://t.co/eq3ILvAI7D via @YahooLifestyle

Gdy oburzeni gracze zaczęli zgłaszać kierownictwu firmy, co rasistka wypisuje na Twitterze, Blizzard zaczął blokować ich wpisy na forach. W efekcie fani zaczęli zamieszczać wpisy rasistki i swoje komentarze na np. Reddit czy YouTube.

some chuds are on the saddest investigation of my life because blizzard hiring me hurt their feefees

— Madeleine Roux ➡️ Shadowlands (@Authoroux) September 29, 2020