Historyczny sukces Igi Świątek! Polka pokonała turniejową „jedynkę” i jest w ćwierćfinale French Open

Iga Świątek sensacyjnie pokonała najwyżej rozstawioną Rumunkę Simonę Halep 6:1, 6:2 w 1/8 finału French Open. 19-letnia tenisistka z Raszyna po raz pierwszy w karierze awansowała do czołowej „ósemki” w wielkoszlemowych zmaganiach.

Zajmująca 54. miejsce w rankingu WTA Świątek zrewanżowała się w efektownym stylu będącej drugą rakietą świata Halep za dotkliwą porażkę w ich jedynym wcześniejszym pojedynku. Obie panie zmierzyły się poprzednio w 1/8 finału… ubiegłorocznej edycji zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa. Debiutująca wówczas w tej imprezie Polka zeszła z kortu po 45 minutach, przegrywając 1:6, 0:6.

Pierwszy ćwierćfinał wielkiego szlema Igi Świątek

Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego nigdy wcześniej nie pokonała tak wysoko notowanej przeciwniczki. Po raz pierwszy też dotarła do wielkoszlemowego ćwierćfinału.

To pierwszy awans polskiej tenisistki do 1/4 finału wielkiego szlema od czasu Agnieszki Radwańskiej, która dokonała tej sztuki w styczniu 2016 roku w Australian Open.

O awans do półfinału Świątek zagra włoską kwalifikantką Martiną Trevisan, która w 1/8 finału pokonała rozstawioną z „piątką” Holenderkę Kiki Bertens 6:4, 6:4.

Seria Halep zatrzymana przez Świątek

Halep ostatnio była na fali. Po wznowieniu międzynarodowej rywalizacji po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa zwyciężyła w obu imprezach WTA, w których startowała (Praga i Rzym). Z występu w wielkoszlemowym US Open zrezygnowała z powodu obaw związanych z Covid-19. Przed zawieszeniem zmagań triumfowała w Dubaju, co sprawiło, że miała na koncie 17 wygranych meczów z rzędu. W niedzielę serię tę przerwała Świątek. Popsuła także starszej o 10 lat przeciwniczce plan odzyskania miana liderki rankingu WTA. Doszłoby do tego, gdyby wygrała paryską imprezę.

Rumuńska tenisistka ma w dorobku dwa tytuły wielkoszlemowe, pierwszy wywalczyła dwa lata temu właśnie w stolicy Francji.

– Trochę brak mi słów. Jestem strasznie zmęczona. Jestem autentycznie zaskoczona wynikiem. Pamiętam, jak grałam tu w zeszłym roku… Jestem z siebie bardzo dumna, bo widzę, jak się poprawiłam – skomentowała na gorąco po wygranej Świątek.

Wynik 1/8 finału singla kobiet:

Iga Świątek (Polska) – Simona Halep (Rumunia, 1) 6:1, 6:2.

