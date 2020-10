Koronawirus im nie straszny. Mimo licznych zachęt, rodzice nie chcą szczepić dzieci przeciw grypie [SONDAŻ]

COVID-19 nie wpłynął znacząco na przekonania rodziców dotyczące szczepienia dzieci przeciwko grypie. Tylko jedna trzecia z nich uważa, że w tym roku zaszczepienie pociech jest ważniejsze niż dotychczas. Jeden na trzech rodziców deklaruje, że na pewno nie podda dziecka szczepieniu – wynika z sondażu przeprowadzonego wśród dorosłych mieszkańców USA.

Część osób od miesięcy alarmuje, by w związku z koronawirusem koniecznie zaszczepić się przeciwko grypie sezonowej. Jednak, jak wynika a przedstawianej analizy, wielu rodziców nie traktuje poważnie tych ostrzeżeń.

Przeprowadzona ankieta wykazała, że tylko jedna trzecia rodziców uważa, że zaszczepienie dziecka na grypę jest w tym roku ważniejsze niż dotychczas. Jedna trzecia deklaruje natomiast, że na pewno dziecka nie zaszczepi.

Ilu Amerykanów choruje na grypę?

Według szacunków amerykańskich Centers for Disease Control (CDC) grypa co roku dotyka od 9 do 45 milionów osób, z czego 140 tys.-180 tysięcy wymaga hospitalizacji, a 12 tys.-61 tys. z jej powodu umiera.

Dzieci poniżej 5. roku życia, a zwłaszcza młodsze niż 2 lata, są narażone na duże większe ryzyko wystąpienia poważnych powikłań związanych z grypą. W sezonie 2019/2020 CDC zgłosiło 188 zgonów z powodu grypy u najmłodszych.

W ramach omawianego sondażu naukowcy zebrali 1992 odpowiedzi od rodziców dzieci w wieku 2-18 lat. Grupa była reprezentatywna, a ankiety przeprowadzono w sierpniu br.

Rodzinami, które wykazywały najmniejszą chęć zaszczepienia swoich podopiecznych przeciwko grypie, były te, które nie zrobiły tego także w zeszłym roku. Mniej niż jedna trzecia rodziców z tej grupy stwierdziła, że ich dziecko prawdopodobnie zostanie zaszczepione w tym roku.

Dla kontrastu: wśród rodziców, których dziecko otrzymało szczepionkę rok temu, prawie wszyscy (96 proc.) zamierzają ponowić szczepienie w tym sezonie.

Lekarze nie zachęcają do szczepienia?

„Kluczowym wyzwaniem dla urzędników ds. zdrowia publicznego jest dotarcie do rodziców, którzy nie szczepią rutynowo swoich dzieci. Takie osoby należy zachęcić do zastanowienia się, dlaczego szczepienie przeciwko grypie jest tak ważne” – piszą we wnioskach autorzy sondażu.

Raport pokazał także, że rodziny, których lekarz zdecydowanie zaleca szczepienie, częściej i chętniej poddają im swoje dzieci.

Mniej niż połowa rodziców twierdzi jednak, że lekarz rodzinny (lub inny pracownik służby zdrowia) zdecydowanie zaleca im zaszczepienie dziecka w tym roku na grypę.

Powody, dla których rodzice nie chcą szczepić dzieci

Wśród 32 proc. rodziców, którzy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, aby ich dziecko otrzymało szczepionkę przeciw grypie, najczęstszymi przyczynami są obawy dotyczące skutków ubocznych oraz przekonanie, że nie jest to konieczne lub skuteczne.

14 proc. ankietowanych rodziców odpowiedziało też, że nie będzie dążyć do poddania dziecka procedurze szczepienia, ponieważ woli trzymać dzieci z dala od placówek opieki zdrowotnej ze względu na ryzyko zakażenia COVID.

9 proc. rodziców w sondażu stwierdziło, że ich dziecko boi się igieł, co uniemożliwia im umówienie się na szczepienie.

Badanie ujawniło także, że rodzice nastolatków jeszcze rzadziej niż rodzice maluchów, planują zaszczepić swoje dzieci (73 proc. w przypadku dzieci w wieku 2-4 lat, 70 proc. w wieku 5-12 lat i 65 proc. w wieku 13-18 lat).

Autorami sondażu są naukowcy z Michigan Medicine – University of Michigan.