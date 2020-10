„Koronawirusowa” encyklika Franciszka „Fratelli Tutti”

Tytuł ogłoszonej w niedzielę encykliki pochodzi z “Napomnień” św. Franciszka z Asyżu. To druga encyklika jego imiennika Franciszka z Argentyny, po społeczno – ekologicznej „Laudato si’”. Ma 8 rozdziałów.

Dokument jest w dużej mierze odpowiedzią na problemy związane z pandemią koronawirusa. Franciszek ocenił, że pandemia ujawniła złudne poczucie bezpieczeństwa i niezdolność do wspólnego działania. Nie wystarczy, argumentuje, „jedynie usprawnić to, co już czyniliśmy” i udoskonalić istniejące już systemy i reguły.

To globalne wydarzenia miało „obudzić na pewien czas świadomość, że jesteśmy światową wspólnotą, płynącą na tej samej łodzi, w której nieszczęście jednego szkodzi wszystkim”. „Bardzo pragnę, abyśmy byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa” – stwierdził Franciszek.

Papież okazuje się zwolennikiem internacjonalizmu, któremu przeszkadza odradzanie się „zamkniętych, ostrych, gniewnych i agresywnych nacjonalizmów”. Skrytykował także to, że w niektórych krajach „idea jedności ludu i narodu, przeniknięta przez różne ideologie, tworzy nowe formy egoizmu i zatracenia zmysłu społecznego, zakamuflowane pod maską rzekomej obrony interesów narodowych”.

To bardzo jednostronne odczytanie ideologii, które starają się dzielić ludzi i społeczeństwa. Papież wydaje się nie dostrzegać spustoszenia, które w tej materii robią ideologie lewicy. M.in. tak czyni popierana przez Franciszka ideologiczna nadbudowa ekologizmu.

Papież, bliżej rzeczywistości uznał, że niektóre pojęcia, takie jak demokracja, wolność, sprawiedliwość, jedność, „zostały zmanipulowane i wypaczone, by mogły być wykorzystywane jako narzędzia dominacji, jako puste tytuły, które mogą służyć do usprawiedliwiania jakichkolwiek działań” – ostrzegł.

W encyklice nie brakuje rzecz jasna troski o środowisko naturalne, która „nie interesuje potęg gospodarczych, które potrzebują szybkich zysków, a często głosy podnoszone w obronie natury są „uciszane lub wyśmiewane”.

Trudno natomiast nie przyznać racji w tym, że pandemia odsłoniła obojętność państwa wobec osób starszych – „widzieliśmy, co stało się z osobami starszymi w niektórych częściach świata z powodu koronawirusa. Nie powinni umierać w ten sposób” – napisał.

Zaraz jednak pojawia się temat „powracającego rasizmu”, czy równości płci. Franciszek podkreśla, że organizacja społeczeństw jest „nadal daleka od wyraźnego ukazania, iż kobiety mają dokładnie taką samą godność i prawa jak mężczyźni”. Nawet jeśli w tym miejscu pisze także o „uprzedmiotowieniu kobiet” przez aborcje, to trudno nie mieć wrażenia, że „podłączenie się” pod temat feministyczny jest wchodzeniem i przymilaniem się do zupełnie „obcego świata”.

Jako wniosek płynący z obecnego kryzysu, papież wskazał konieczność przemyślenia sensu i stylu życia, relacji, organizacji społeczeństw. „Zbyt długo pozostawaliśmy w stanie degradacji moralnej, drwiąc z etyki, dobroci, wierności, uczciwości. Nadeszła chwila, by uznać, że ta radosna powierzchowność na niewiele się nam zdała” – uważa Franciszek.

Jego zdaniem trudno myśleć, że obecny kryzys nie miał żadnego związku z „dążeniem do absolutnego panowania” nad wszystkim, co istnieje. Ale – zapewnił – „nie chcę powiedzieć, że jest to jakiś rodzaj Bożej kary”. Zaapelował o budowę „wspólnoty przynależności i solidarności”, krzewienie „dobra moralnego” oraz bezinteresowności.

Encyklika piętnuje też zjawisko braku poszanowania godności ludzkiej w odniesieniu do migrantów. I znowu słusznie, ale ocena tego zjawiska, a zwłaszcza skutków nie może być jednoznaczna. Chyba, że jest się zwolennikiem globalizmu.

Encyklika wprowadza tu pojęcie „miłości politycznej”, które ma być dążeniem do ładu i pokoju społecznego, integracji i zjednoczenia. „Owoce” np. owej integracji są jednak dostrzegalne w wielu krajach Europy.

Franciszek pisze, że „zarówno pewne populistyczne reżimy polityczne, jak i liberalne stanowiska gospodarcze twierdzą, że za wszelką cenę należy unikać napływu imigrantów” i krytykuje takie postępowanie. Tymczasem już sam podział na „populistów” i „liberałów” jest przyjęciem optyki lewicy.

Papież twierdzi, że w samym Kościele „wciąż jednak są tacy, którzy utrzymują, iż czują się zachęcani lub przynajmniej upoważnieni przez swoją wiarę do wspierania różnych form zamkniętego i agresywnego nacjonalizmu, postaw ksenofobicznych, pogardy, a nawet znęcania się, wobec tych, którzy są odmienni”.

Prezentacja encykliki odbywała się w nowej auli synodalnej, w obecności kardynała Pietro Parolina, sekretarza stanu.

FRATELLI TUTTI: The Pope’s latest Encyclical has been released. It encompasses a new vision for society to build a more just & peaceful world, based on human fraternity. Read the Encyclical: https://t.co/7ozs30GKgK or read commentary from @VaticanNews: https://t.co/i1WyH6L4XH

— SouthwarkArchdiocese (@RC_Southwark) October 4, 2020