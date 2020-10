Ogromna tragedia w Karakorum. Nie żyje polski himalaista

Do tragedii doszło 1 października, gdy zespół wspinał się na Dih Sar (6200 m n.p.m.) w masywie Khundjerab Muntains w dolinie Shimshal.

„Ratownicy potwierdzili śmierć Michała Ilczuka. W chwili wypadku warunki pogodowe były złe. Jego partner Jakub próbował mu pomóc, ale nie było na to szans” – powiedział agencji AFP Karrar Haidri, rzecznik pakistańskiego klubu wspinaczkowego. Jego ciało najprawdopodobniej pozostanie na niezdobytej dotychczas górze.

W Karakorum znajduje się 18 z 50 najwyższych szczytów świata, w tym legendarny K2 (8611 m).

Dhee Desth Sar expedition

The rescue team confirmed death llczuk Michael who fell down during climb got serious injury, Bodganski stayed with tried his best 2 rescue but the weather, condition didn't give chance to survive. Bodganski rescued by the team army chopper BC Gilgit

