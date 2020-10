Ormianie zaatakowali drugie największe miasto Azerbejdżanu. Azerowie odpowiedzieli [VIDEO]

W Górskim Karabachu trwa wojna między siłami Armenii i Azerbejdżanu. W niedzielę doszło do ataku na drugie największe miasto Azerbejdżanu Gandżę.

Według Azerbejdżanu do ataku wykorzystano rakiety balistyczne systemu Toczka. W ataku zginął jeden cywil, a czterech zostało rannych.

– Azerbejdżan zniszczy cele wojskowe bezpośrednio w Armenii – zapowiedział pełnomocnik prezydenta Hikmet Hajiyev. Hajiyev dodał, że cywile ucierpieli również w regionie przygranicznym Beylagan.

This is aftermath of ballistic missile attack of #Armenia Army at city of #Ganja in #Azerbaijan. #RmenianArmy used Tochka ballistic missiles to target the city. It was a response to constant rocketing and shelling of #Stepanakert by #Azerbaijan Army in #Artsakh/#NagornoKarabakh. pic.twitter.com/EQq550i20Z

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) October 4, 2020