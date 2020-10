Postępy postępu. Kary dla firm, które nie wypełniają zasad „indeksu równości płci”

Minister pracy Francji Élisabeth Borne poinformowała, że prawie 17 000 firm nie wypełniło obowiązujących od marca 2019 roku zasad tzw. „indeksu równości”. Firmy zatrudniające ponad 250 pracowników zapłacą z tego powodu kary.

Indeks ten obejmuje kilka kryteriów, takich jak między innymi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, różnice w podwyżkach,, czy awansach. Od marca 2019 nałożono na firmy francuskie obowiązek publikowania w Internecie swojego „wskaźnika równości płci”. Firm zatrudniające od 50 do 250 pracowników na razie karane nie są.

W niedzielę 4 października minister Élisabeth Borne podała, że 16 680 firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników nie opublikowało dotąd indeksu równości zawodowej. Dodała, że przedsiębiorstwa z ilością powyżej 250 pracowników będą płacić grzywnę.

W ramach indeksu trzeba obliczyć różne kryteria. Za brak różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn otrzymuje się 40 punktów, w podwyżkach wynagrodzenia – 20 punktów, za równowagę w awansach – 15 punktów, za podwyżki po powrocie z urlopu macierzyńskiego – 15, za obecność kobiet wśród najlepiej opłacanych pracowników – 10 pkt.

Do marca 2020 r. 77% firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników zakończyło takie indeksowanie, a obecnie jest to już 97%. Pół roku temu na „czerwonej liście” z ilością poniżej 75 zdobytych punktów były m.in. takie firmy jak Derichebourg (62 punkty), Alzacja Croisières CroisiEurope (51), Ufifrance Patrimoine (57), Hager electro SAS Obernai (64), Safran Electronics and Defence cockpit solutions (64), Circet (66), Foncia Careers and skills (66), Securitas France (66), czy Go Sport (74 ).

Élisabeth Borne stwierdziła, że obecnie ​​Safran nie figuruje już na tej liście, ale Derichebourg Propreté „odnotował stagnację na poziomie 62 pkt., a np. Securitas France podwyższył się tylko na 69 punktów.

Wśród branż z „opóźnieniem” w dziedzinie równości, minister wymieniła budownictwo, energetykę i górnictwo. 37% firm nadal ma mniej niż dwie kobiety w dziesiątce najlepiej zarabiających pracowników. Minister zapowiedziała więc dodatkowy „indeks” w postaci odsetka kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Egalité femmes-hommes : près de 17 000 entreprises n'ont pas rempli l'index, selon Elisabeth Bornehttps://t.co/4j6IgChbEu pic.twitter.com/8w7c0DoVe3 — franceinfo (@franceinfo) October 4, 2020

Źródło: Le Figaro/ AFP