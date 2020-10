Bezobjawowi w szpitalach. Kolejny dyrektor szpitala ALARMUJE. „Prosta droga do załamania systemu ochrony zdrowia”

W Polsce niemal każda dziedzina życia – za pomocą wytycznych, rozporządzeń itd. – dostosowywana jest pod ogłoszoną pandemię koronawirusa. Na mocny komentarz do obecnej sytuacji zdecydował się Grzegorz Lasak, dyrektor Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju.

Szef placówki wskazał, że zbyt wiele uwagi poświęca się pacjentom z Covid-19, przez co cierpią osoby chore na inne schorzenia. Jak stwierdził Lasak, to objęta przez Polskę droga doprowadzi do załamania i tak „od dawna chorego systemu ochrony zdrowia”.

„Walka z koronawirusem trwa. Wadliwy od lat „system ochrony zdrowia” staje się po prostu niewydolny. Brakuje miejsc w szpitalach dla pacjentów z pozytywnym wynikiem Covid – 19, a są przecież jeszcze inni pacjenci, którzy także muszą być zaopatrzeni w konkretnym oddziale szpitalnym np. kardiologicznym. Gdzie więc oni trafią?” – martwi się dyrektor Szpitala Powiatowego w Busku-Zdroju.

„Także kwaranntanny nakładane na osoby z tzw. ‚kontaktu’ z chorym powodują, że drastycznie brakuje personelu medycznego. Więc co będzie dalej – zapewne zadajemy sobie to pytanie? Szczególnie aktualne pytanie, bo przecież przed nami okres zachorowań na grypę itp. Zatem liczba chorych będzie rosła a nie malała” – nie ma wątpliwości.

„Niepotrzebne zajmowanie łóżek”

Lasak nie rozumie, dlaczego dochodzi do sytuacji, gdy do szpitali kładzie się pacjentów „bezobjawowych” lub „skąpoobjawowych”.

„Uważam, że leczenie w szpitalach pacjentów z Covid – 19 tak zwanych bezobjawowych lub skąpoobjawowych, to niepotrzebne zajmowanie szpitalnych łóżek. Pacjenci skąpoobjawowi lub bezobjawowi powinni być izolowani np. w miejscu zamieszkania. Także leczenie tych pacjentów może odbywać się w domu. Dopiero przy nasilaniu się objawów takich jak np. wysoka temperatura należy podjąć leczenie szpitalne. Obecnie prezentowany powszechnie w kraju ‚kierunek’ leczenia właściwie wszystkich pacjentów z dodatnim wynikiem, nawet tych, którzy czują się dobrze to prosta droga do załamania od dawna chorego systemu ochrony zdrowia” – smutno konstatuje Lasak.