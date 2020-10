Biskup o deprawatorach młodzieży. „Lepiej uwiązać kamień u szyi i wrzucić go w morze”

Mocny głos biskupa łomżyńskiego na antenie TV Trwam w obronie dzieci, które padają ofiarami tęczowych ideologów. Biskup Tadeusz Bronakowski, cytując Ewangelię, powiedział, co sądzi o „gorszycielach młodzieży”.

Bp Bronakowski wygłosił na antenie TV Trwam felieton, który skierował do „gorszycieli młodzieży”. Jak sam zaznaczył, posłużył się najostrzejszym cytatem z Biblii w tym kontekście, który ma przestrzegać przed gorszeniem młodzieży.

– „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze” – to jedne z najtwardszych słów Pana Jezusa, jakie znajdziemy w Ewangelii – powiedział na antenie.

– Zbawiciel kieruje je do nas wszystkich, abyśmy nigdy dla nikogo nie stali się zgorszeniem, bo dla gorszycieli nie ma miejsca w Chrystusowej łodzi. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że zgorszenie to postawa lub zachowanie, które innych nakłania do popełnienia zła – dodał.

Jako szczególnie złe określił to zgorszenie, którego powodem są ci, którzy mają młodzież uczyć i wychowywać. Jak podkreślił Bp Bronakowski zgorszenie nie jest wywoływane jedynie przez pojedyncze osoby, ale także np. instytucje, media czy lansowane mody.

– Winni zgorszenia są także ci, którzy tak kształtują warunki społeczne, aby utrudniały czy też uniemożliwiały życie chrześcijańskie zgodne z przykazaniami – przekazał. – W sposób szczególny na deprawację narażone są osoby młode, bowiem ich rozwój moralny dopiero się kształtuje.