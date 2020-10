Była posłanka PSL zamyka kina w USA i Wielkiej Brytanii. Właściciel Cinema City nie wie, kiedy znowu je otworzy

Cineworld ogłosiło, że zamyka wszystkie swoje kina Regal Cienmas w USA. Zamknięte zostanie również 120 kin w Wielkiej Brytanii.

Cineworld to właściciel sieci Regal Cinemas, drugiej największej sieci w Stanach Zjednoczonych. W Polsce i innych krajach centralnej Europy należy do niej Cinema City, w Izraelu Yes Planet, a w Wielkiej Brytanii i Irlandii Picturehouse.

Od maja firmą szefuje była posłanka PSL (a później Unii Demokratycznej i Unii Wolności) Alicja Kornasiewicz. Wśród władz są założyciele sieci – Moshe Greidinger i Israel Greidinger.

Gigant nagle ogłosił, że zamyka wszystkie swoje kina w USA i 120 w Wielkiej Brytanii. Kina zostają zamknięte na czas nieokreślony.

Decyzja właściciela Cinema City to reakcja na usunięcie z tegorocznego kalendarza premier nowego Jamesa Bonda. „Nie czas umierać” ma nową premierę wyznaczoną na połowę przyszłego roku.

Decyzja Cineworld wywołała popłoch w Hollywood. Wytwórnie podejrzewają, że na podobny krok zdecydują się AMC i Cinemark.

Natomiast w Japonii, Francji, Hiszpanii czy Chinach kina „jakoś” działają, ale to zasługa lokalnych produkcji, które przyciągają widzów jak Patryk Vega w Polsce. Za to w USA kina zdane są na produkcje z Hollywood.

W tegorocznym grafiku pozostały jedynie trzy duże produkcje – „Co w duszy gra”, „Wonder Woman 1984” i „Diuna”. Jednak eksperci podejrzewają, że Disney po porażce „Mulan” się wycofa, a w ślad za nim podąży Warner Bros., które raczej nie zdecyduje się na premiery dwóch filmów w czasie kryzysu i to zaledwie w ciągu kilku dni.

Źródło: Filmweb