Gwiazdor Legii odchodzi do Anglii! Wielka kasa trafi na konto mistrzów Polski

Legia Warszawa dała się poznać w tym sezonie z fatalnych występów podczas eliminacji do Ligi Mistrzów, a później Ligi Europy. W międzyczasie doszło do zmiany trenera, a teraz okazuje się, że największa gwiazda klubu, Michał Karbownik najprawdopodobniej podpisze w poniedziałek kontrakt z zespołem angielskiej ekstraklasy. Stołeczni sporo na nim zarobią.

Karbownik jest objawieniem zeszłego sezonu. Został wezwany do ugaszenia pożaru jakim był brak lewego obrońcy. Mimo, że 18-letni wtedy zawodnik grał na pomocy, to sztab szkoleniowy uznał, że podoła na boku defensywy. I tak się stało. Utalentowany zawodnik radził sobie doskonale, co zaowocowało sporym zainteresowaniem ze strony ciekawych klubów zza granicy.

Całe lato spekulowano nad przenosinami Polaka do SSC Napoli. Później temat upadł, ale kilka dni temu zainteresowanie zaczęła wykazywać Parma. Wydawało się jednak, że 19-latek zostanie w Warszawie. W niedziele media obiegła informacja, że na finiszu okna transferowego Karbownik podpisze kontrakt z zespołem z Premier League, a Legia sporo na tym zarobi.