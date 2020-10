Najwyższy poziom ochrony i kłamstwa Wikipedii na temat Michała Sz. ps. Margot

Michał Szutowicz, przedstawiający się jako „Margot”, doczekał się swego artykułu na anglojęzycznej Wikipedii. Artykuł zawiera kłamstwa i przeinaczenia, a edytować mogę go jedynie administratorzy.

Wikipedia bardzo zadbała o to, by artykuł o jakiejś Małgorzacie Szutowicz vel Margot, nie został zmieniony. Z kontekstu dalszych opisów możemy domyślać się, iż chodzi o aresztowanego niedawno ulicznego chuligana Michała Sz.

Pełna ochrona

Artykuł na temat Michała Sz. otrzymał najwyższy poziom ochrony, oznaczany jako F. Artykuły tej kategorii mogą być edytowane jedynie przez wąskie grono administratorów, a nie większość użytkowników.

Co ciekawe, artykuł na temat Margot, trafił do ekskluzywnego grona, w którym znajduje się zaledwie kilkadziesiąt stron. Co takiego znalazło się na temat Michała Sz., co chce chronić Wikipedia?

Kłamstwa o Michale Sz.

Z Wikipedii dowiemy się na przykład, iż „Małgorzata Szutowicz (czyli Michał – red.), ps. Margot jest polską niebinarną aktywistką (aktywistą!) LGBTQIA (?) i współzałożycielką (-cielem) kolektywu Stop Bzdurom”. Co ciekawe organizacja ta ma zajmować się „ratowaniem dzieci” przed dezinformacją na temat społeczności LGBT – w tym miejscu ktoś zapomniał trzech literek.

Na Wikipedii możemy także przeczytać o winach Michała Sz., choć w nie do końca prawdziwym świetle. Ten miał pociąć opony furgonetki Pro-Life, a także zamazać farbą homofobiczne (!) hasła oraz skonfrontować (ciekawe określenie na atak – red.) się z aktywistą.

Michał Sz. miał też „dekorować” (xD) pomniki w Warszawie, w tym pomnik Jezusa, tęczowymi flagami (nie tęczowymi, a sześciokolorowymi flagami LGBT – red.). Wikipedia wspomina, że „Margot” został aresztowany za pobicie i szybko dodaje, że pojawiły się protesty, których uczestnicy twierdzili, iż zatrzymanie było motywowane politycznie. W ich trakcie zatrzymano kolejnych 48 osób, co Wikipedia nazywa „polskim Stonewall”.