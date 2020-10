YouTube idzie na wojnę z Ziemkiewiczem! „Już wyłączył monetyzację, mimo że treści jeszcze tam nie ma”

Rafał Ziemkiewicz był gościem Moniki Jaruzelskiej w jej programie, wówczas nazywanym jeszcze „Towarzyszka Panienka”, jednak rozmowa nie spodobała się YouTube’owi. Ziemkiewicz i Jaruzelska postanowili nagrać drugą rozmowę, a YouTube znów uderzył.

Monika Jaruzelska przekonała się o cenzurze na własnej skórze. Jej rozmowa z Rafałem Ziemkiewiczem, została usunięta po 3 miesiącach od premiery.

– Po 3 miesiącach od premiery odcinka z Rafał Ziemkiewicz, pomimo wcześniejszego przesłania do YT do akceptacji – odcinek został usunięty. Kuriozalne jest również to, że YT do dziś zarabiał na reklamach (279k wyświetleń, 7909 pozytywnych ocen). Nie poddawajmy się – informowała dwa tygodnie temu na Facebooku Jaruzelska.

Teraz postanowiła nagrać z publicystą kolejną rozmowę, która co prawda nie została usunięta, ale też nie można na niej zarabiać. Monetyzacja została wyłączona jeszcze przed premierą nagrania, która będzie miała miejsce dziś o 20.

– @YouTube w walce ze mną i @Jaruzelska_M idzie na totalne gangsterstwo. Już wyłączył monetyzację linku do naszej nowej rozmowy „z uwagi na nieodpowiednie treści”, mimo że tych treści jeszcze tam nie ma, pojawią się dopiero dziś o 20.00 – poinformował na Twitterze Ziemkiewicz.

Nie ma co udawać – YouTube robi Ziemkiewiczowi reklamę, a podobne działania ze strony internetowego potentata nie są niczym nowym. – Stała praktyka YouTube. Kiedyś nam na NCzasTV wyłączył monetyzację wystąpienia @SlawomirMentzen na Konferencji Prawicy Wolnościowej, mimo że się nie zaczęło. Złowrogi tytuł brzmiał bodaj „co dalej z Konfederacją” – komentuje redaktor nczas.com, Radosław Piwowarczyk.