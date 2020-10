Zakażenia, kwarantanny, opóźnienia. Koronawirus krzyżuje plany reprezentacji Polski

Koronawirus mocno pokrzyżował plany podczas zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski. Na Covid-19 zachorowali selekcjoner oraz jeden z zawodników. Przylot bramkarza z kolei znacznie się opóźni, bo w jego drużynie zarządzono kwarantannę.

Jerzy Brzęczek zachorował na Covid-19 26 września. Miał już drugi test na obecność koronawirusa – wynik także pozytywny. Podczas jego nieobecności treningi na zgrupowaniu reprezentacji prowadzą asystenci – Radosław Gilewicz i Tomasz Mazurkiewicz.

W poniedziałek Brzęczkowi po raz trzeci zostaną pobrane wymazy. Jeśli i tym razem okaże się, że wynik jest pozytywny, meczem z Finlandią będzie zarządzał co najwyżej zdalnie. Jeśli jednak wynik będzie negatywny, to jest szansa, że do drużyny dołączy we wtorek. To nie koniec kłopotów, jakie trawią Biało-Czerwonych przez koronawirusa.

