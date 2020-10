Bestia z Monachium skazana. Grzegorz W. spędzi resztę życia w zakładzie psychiatrycznym

Polak mordował Niemców, którymi miał się opiekować. Sąd uznał Grzegorza W. winnego potrójnego morderstwa.

Sąd w Monachium wydał wyrok w głośnej aferze Grzegorza W. To Polak, który pracując jako opiekun mordował i okradał swoich podopiecznych.

Śledczy zarzucali W. dokonanie sześć zabójstw, a sąd uznał siódmy przypadek za kolejne ewentualne morderstwo. Jednak ostatecznie Polak został skazany za trzy zabójstwa, bo w pozostałych przypadkach dowody nie były wystarczające.

Niemniej w kolejnych dwóch przypadkach prokuratura zakładała próbę zabójstwa, a w następnych trzech niebezpieczne uszkodzenie ciała.

Cierpiący na cukrzycę otyły W. zabijał swoje ofiary zastrzykami z insuliny. Sąd Krajowy orzekł wobec niego dożywocie oraz nakazał umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym.

– W czterech przypadkach organ oskarżycielski żądał uniewinnienia mężczyzny, bo nie można było udowodnić, czy to insulina doprowadziła do śmierci pacjentów. Nie wyklucza to jednak odpowiedzialności Polaka za śmierć tych osób – wskazuje portal „Deutsche Welle”.

Nagła zmiana nastawienia prokuratury wobec W. spotkała się z krytyką oskarżycieli posiłkowych. Natomiast obrońca oskarżonego apelował o „właściwą karę”.

38-letni W. pracował w wielu domach w Niemczech. Ponieważ okradał swoich podopiecznych i ich rodziny, nigdzie nie przepracował dłużej niż kilka dni.

W. nie chciał składać zeznań. W sądzie przeprosił jednak rodziny ofiar.

Ze względu na szczególnie ciężką winę Polak najpewniej nie będzie miał szans na przedterminowe zwolnienie z aresztu.

Źródło: Deutsche Welle