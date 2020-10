Chciał być prezydentem USA, grozi mu 5 lat więzienia. John McAfee aresztowany

Polityk Partii Libertariańskiej John McAfee został aresztowany w Hiszpanii. Milioner jest oskarżony o unikanie płacenia podatków i oszustwa finansowe.

Libertarianin John McAfee został aresztowany w Hiszpanii i czeka na deportację do USA. Biznesmen jest oskarżony o unikanie płacenia podatków i oszustwa podatkowe.

Zdaniem śledczych McAfee unikał płacenia podatków za okres 2014 – 2018. Zataić miał też ok. 23 mln dolarów z tytułu „promowania sprzedaży pewnej liczby tokenów ICO bez ujawniania, że otrzymywał za to zapłatę”, a także wykonane prace konsultingowe i sprzedaż praw do biografii, na podstawie której miałby być nakręcony film.

Zarzuty postawiono również ochroniarzowi milionera. Jimmy Watson Jr. jest oskarżony o współudział w transferze nielegalnych pieniędzy.

Natomiast Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarża McAfee’ego o nielegalne promowanie kryptowalut.

McAfee to twórca pierwszego systemu antywirusowego, który do dziś nosi jego imię. Firmę założył w 1987 roku, ale z jej zarządu odszedł w 1994 roku.

W 2011 roku McAfee LLC za 7,86 mld dolarów kupił Intel .

Po odejściu ze spółki milioner zamieszkał w Belize. Uciekł stamtąd do Gwatemali, gdy zaczął być podejrzewany o zamordowanie sąsiada.

O nominację na kandydata partii Libertariańskiej ubiegał się w 2016 i 2020 roku.

Źródło: Rzeczpospolita