Co z zawieszonymi posłami PiS? Głosowali przeciwko „piątce dla zwierząt”

15 parlamentarzystów PiS zostało zawieszonych w prawach członka po tym, jak zagłosowali przeciw tzw. „piątce dla zwierząt” Kaczyńskiego. Politycy z obozu rządzącego wypowiadają się w mediach na temat tego, co może spotkać ich zawieszonych kolegów.

Krzysztof Sobolewski podzielił się swoimi odczuciami dotyczącymi zawieszonych posłów PiS w „Kwadransie politycznym” TVP1. Według polityka już niedługo przyjdzie czas na „przetestowanie” ich lojalności.

– Co do przyszłości parlamentarzystów, którzy zostali zawieszeni w prawach członka PiS. Przyjdzie, mam nadzieję, niedługo test na to, czy będą, czy zrozumieli dlaczego są zawieszeni czy też będziemy musieli podjąć jeszcze bardziej drastyczne działania. Zobaczymy jaki będzie dalszy los ustawy o ochronie zwierząt. Jest w tej chwili w Senacie. Nie wiem, kiedy będzie ostatecznie zajmował się nią Senat i z jakim skutkiem, ponieważ jeśli będą poprawki, to ustawa ponownie trafi do Sejmu. Jeśli natomiast nie będzie takowych poprawek, trafi na biurko prezydenta, gdzie też nie mamy ostatecznej decyzji, co prezydent zrobi z tą ustawą. Jeżeli zdarzyłoby się, mamy nadzieję, że tak się nie zdarzy, weto, też trafi do Sejmu. Będzie wtedy okazja do naprawy grzechów – mówił Sobolewski w TVP.

W zupełnie innym tonie wypowiedział się senator Jan Maria Jackowski z PiS w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

– Oczywiście, że powinny być odwieszone [osoby z PiS, które głosowały niezgodnie z dyscypliną ws. ustawy o ochronie praw zwierząt]. Nie może być tak, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoby będące członkami klubu PiS, które nie głosowały zgodnie z dyscypliną, zostają ministrami, a szeregowi posłowie z PiS-u, którzy głosowali niezgodnie z dyscypliną, mają kary partyjne. Albo albo. Albo ta dyscyplina jest, albo tej dyscypliny nie ma – powiedział polityk.

Źródło: TVP1, 300polityka.pl