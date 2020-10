Lekarze rodzinni apelują ws. szczepień. „Szczepcie się nie tylko na grypę, ale też na…”

Lekarze rodzinni apelują, by szczepić się przeciwko grypie oraz pneumokokom.

Dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, zaapelował, by w tym jesiennym okresie dbać o swoją odporność. Wymienił ruch, spacery i zdrowe odżywianie. Przypomniał, że nie powinno się lekceważyć chorób przewlekłych takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy POChP. W związku z panującą pandemią doktor zalecił ograniczenie kontaktów.

To jednak nie wszystko. Poza ruchem, spacerami i odpowiednim odżywianiem lekarz przekonuje również do szczepień.

– Zaszczepić się przeciwko grypie. Zaszczepić się przeciwko pneumokokom, to dotyczy szczególnie osób dorosłych i starszych, ale szczepienia przeciwko grypie skierowane są dla wszystkich. Tak naprawdę wszyscy możemy się zaszczepić, po to, by się nie przeziębić. Należy uważać na siebie. Liczba interakcji i kontaktów, które możemy ograniczyć jest ważna. Oczywiście żyjmy normalnie, ale przestrzegajmy tych przepisów. Żyjmy i zachowujmy się zdrowo-rozsądkowo, np. nie wychodźmy z domu, kiedy jesteśmy przeziębieni. W momencie, gdy jesteśmy przeziębieni, izolujmy od nas dzieci i osoby starsze – powiedział dr Michał Sutkowski.

Źródło: Radio Maryja