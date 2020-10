Nowe obostrzenia w całej Polsce. m.in. ZAKAZ TAŃCZENIA. Minister zdrowia: ZERO tolerancji

– Wprowadzamy politykę „zero tolerancji” za nieprzestrzeganie obostrzeń. […]. Bez maseczki – tam gdzie to jest konieczne – może być tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający brak możliwości noszenia maseczki – mówił podczas konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

– 58 zgonów pokazuje, jak śmiertelnym zagrożeniem jest pandemia wywołana koronawirusem. Mimo tego, że od dłuższego czasu staramy się przekonywać wszystkich jak ważne jest stosowanie maseczek, przestrzeganie obostrzeń, dystansu to niestety, nie zawsze są one przestrzegane. Nie zawsze normy współżycia społecznego – bo tak traktuję noszenie maseczki – są przestrzegane przez wszystkich – mówił podczas wtorkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

Polityk nie powiedział jednak, ile osób rzeczywiście zmarło na koronawirusa, a ile na choroby „współistniejące”.

Niedzielski zapowiedział politykę „zero tolerancji” dla osób nieprzestrzegających obostrzeń. Nie wspomniał jednak nic o planach wyciągnięcia konsekwencji wobec polityków PiS, którzy byli na tym łamaniu obostrzeń przyłapani. Mowa tu m.in. o prezesie Jarosławie Kaczyńskim i premierze Mateuszu Morawieckim.

Od tańczenia dostaje się koronawirusa?

Minister zapowiedział również nowe obostrzenia. Zdaje się, że są one równie genialne, co zamknięcie lasów i parków przez Łukasza Szumowskiego na początku pandemii.

– Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie wymogu odległości od poszczególnych zgromadzeń co najmniej 100 metrów. […] Wprowadzamy także zakaz udostępniania lokali do imprez i potańcówek. Część lokali które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, udostępniało swoją przestrzeń w tym celu. […] Każda impreza odbywająca się „przy okazji” będzie naruszeniem przepisów rozporządzenia – mówił, zachowując poważną minę, Niedzielski.

Posypią się mandaty. Policja i MZ urządzą polowanie na Polaków bez maseczek?

– Będziemy bardzo rygorystycznie jako funkcjonariusze polskiej policji podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa. (…) Od początku naszych działań odnotowaliśmy 165 tys. przypadków złamania tego przepisu. […] Dziś wydałem komendantom wojewódzkim policji rekomendację, by karać a nie tylko pouczać osoby niestosujące się do tego obowiązku – podkreślił Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk również obecny na konferencji.

