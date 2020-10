Obejrzyj zanim usuną. Rafał Ziemkiewicz u Moniki Jaruzelskiej [WIDEO]

Na YouTube pojawił się nowy odcinek rozmowy Rafała Ziemkiewicza z Moniką Jaruzelską. Zaczęło się od tematów dotyczących cenzury i wolności słowa, a w programie poruszono całą masę tematów.

Po tym, jak YouTube zablokował poprzednie nagranie wywiadu Moniki Jaruzelskiej z publicystą Rafałem Ziemkiewiczem, postanowiono nagrać – oczywiście na złość – kolejną rozmowę, m.in. na temat cenzury.

Wyłączona monetyzacja

Przypomnijmy, że rozmowa Jaruzelskiej z Rafałem Ziemkiewiczem, została usunięta po 3 miesiącach od premiery. – Po 3 miesiącach od premiery odcinka z Rafał Ziemkiewicz, pomimo wcześniejszego przesłania do YT do akceptacji – odcinek został usunięty. Kuriozalne jest również to, że YT do dziś zarabiał na reklamach (279k wyświetleń, 7909 pozytywnych ocen) – informowała na Faebooku.

Teraz na YT pojawiła się kolejna rozmowa, która jednak już przed premierą miała wyłączoną monetyzację. – @YouTube w walce ze mną i @Jaruzelska_M idzie na totalne gangsterstwo. Już wyłączył monetyzację linku do naszej nowej rozmowy „z uwagi na nieodpowiednie treści”, mimo że tych treści jeszcze tam nie ma – pisał w poniedziałek na Twitterze Ziemkiewicz.

@YouTube w walce ze mną i @Jaruzelska_M idzie na totalne gangsterstwo. Już wyłączył monetyzację linku do naszej nowej rozmowy "z uwagi na nieodpowiednie treści", mimo że tych treści jeszcze tam nie ma, pojawią się dopiero dziś o 20.00 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) October 5, 2020

Obejrzyj zanim usuną

Pierwszy i główny temat rozmowy dotyczył oczywiście wolności słowa i cenzury w sieci. Rafał Ziemkiewicz mówił m.in. o kulturze wykluczania, która prowadzi do zamykania ust przeciwnikom politycznym i ograniczania debaty publicznej. Dużą część poświęcił korporacjom.

Publicysta użył nawet, choć nieco sarkastycznie, sformułowania „za komuny było lepiej”. Podkreślił, że wówczas wiedział, że musi się zgłosić na Mysią do cenzora i tam mógł „wynegocjować” zmianę tekstu, tak żeby został zaakceptowany. Obecnie natomiast cenzura stosowana jest bez „twarzy”, korporacje przysyłają anonimowo decyzje o cenzurze, o której nawet nie można dyskutować.

Rozmowa Jaruzelskiej z Ziemkiewiczem przepełniona jest nostalgią, całą masą trafnych analiz na temat otaczającego nas świata i rozbijania dotychczasowego porządku. Polecamy obejrzeć, zanim usuną.