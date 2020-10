Obrzydliwa manipulacja Spurek. Wykorzystała śmierć dziecka, żeby szczuć na Polskę [VIDEO]

Podczas debaty na temat praworządności w Parlamencie Europejskim Sylwia Spurek nie powstrzymała się od szkalowania Polski. Polskojęzyczna europoseł z frakcji Zielonych w swojej mowie cynicznie wykorzystała m.in. tragedię 12-latki z Kozienic.

– W ubiegłym tygodniu w Polsce odbył się pogrzeb dziecka, 12-letniej dziewczynki, która popełniła samobójstwo zaszczuta na tle orientacji seksualnej. Od miesięcy polscy politycy atakują osoby LGBT+, naruszają ich godność, nawołują do nienawiści. Kandydatem na nowego ministra edukacji jest osoba propagująca homofobię. To wszystko dzieje się w Unii w 2002 r. – grzmiała Spurek.

Polityk wybrana do Europarlamentu z list Wiosny Biedronia nawiązała do samobójstwa 12-latki z Kozienic. „Uczę młodzież w tym samym wieku. Część z nich znała dziewczynkę, twierdzą, że została zaszczuta na tle orientacji seksualnej przez rówieśników w sieci i w realu. Podchodzę do tej tezy z rezerwą, ale jeśli się potwierdzi, to jeszcze pogłębi tragedię. To była wrażliwa, zdolna dziewczynka” – miał stwierdzić jeden z kozienickich nauczycieli. Na razie nie są znane powody samobójstwa. Sprawę bada prokuratura. To jednak nie przeszkodziło ani Sylwii Spurek, ani liberalnym mediom, w dalszym budowaniu narracji o prześladowaniu homoseksualistów w Polsce.

Nie obyło się także bez nawoływania do ukrócenia Polsce unijnych funduszy. Przy okazji oberwało się także Komisji Europejskiej.

– Na poprzedniej sesji Parlamentu przewodnicząca Komisji Europejskiej pięknie mówiła o równości, godności, szacunku, ale to tylko słowa. Do polskiego rządu nadal szerokim strumieniem płyną unijne środki. A od 12 lat Komisja Europejska nie potrafi doprowadzić do przyjęcia równościowej dyrektywy horyzontalnej – mówiła.

– Potrzebujemy, oczywiście, mechanizmu dotyczącego praworządności i to takiego, który obejmie pełen zakres wartości z art. 2. Ale jeśli Komisja nie będzie nadal korzystała ze swoich kompetencji, to nadal to będą słowa, słowa, słowa – grzmiała europoseł.

W Polsce wciąż trwa nagonka na osoby LGBT+, dochodzi do tragedii wśród dzieci. A środki UE spokojnie płyną do polskiego rządu. Potrzebujemy silnego mechanizmu dot. praworządności, który będzie chronił wszystkie wartości UE.@GreensEFA @KPH_official @milosc_ @queerpl pic.twitter.com/3dAaP8pZEj — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) October 5, 2020

