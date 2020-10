PiS wydało 24 mln złotych na „pilnowanie łąki”. Afera wokół inwestycji widmo i milionów dla konsultantów

Kontrola poselska inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego pokazała szokującą prawdę o sztandarowym projekcie rządu PiS. Od lat budowa nie ruszyła, ale ponad 24 mln złotych pochłaniają pensje konsultantów i zarządzających czymś, co nie istnieje.

Centralny Port Komunikacyjny miał być nową jakością i pokazać, że rząd PiS potrafi coś zbudować. Teraz okazuje się czym naprawdę jest CPK i co władza robi z naszymi pieniędzmi.

Parlamentarzyści opozycji przeprowadzili kontrolę poselską w siedzibie CPK. Chciano się dowiedzieć jak idą prace i jak wygląda struktura kosztów.

Parlamentarzyści nie kryli szoku. – Mamy do czynienia z inwestycją widmo, na którą wydano już w 2019 roku prawie 25 milionów złotych, a tak naprawdę niewiele z tego wynika – powiedział po wyjściu Paweł Poncyljusz.

Poseł ujawnił, że CPK w 2019 roku zatrudniał 100 pracowników, a obecnie prawdopodobnie 200. – Średnia pensja za 2019 rok to 16 tysięcy złotych z argumentacją, że tej klasy specjaliści tyle kosztują – wyjaśnił.

Poseł ujawnił też, że członek zarządu CPK zarobił 400 tys. złotych w 2019 roku.

– Wiemy ile to kosztuje, natomiast nie wiemy nic na temat postępów tej inwestycji. Nie wiadomo nawet, w którym dokładnie miejscu będzie CPK, nie ma planu wywłaszczeń. Mieszkańcy Baranowa nie są w stanie zarządzać swoim mieniem – wskazał drugi kontrolujący poseł Maciej Lasek.

Nie wiadomo nawet jaka będzie długość pasów startowych i jaka będzie liczba operacji lotniczych. – To są wszystko elementy, które już powinny być znane, jeśli zabieramy się za taką inwestycję – dodał poseł.

Jego zdaniem największym hamulcowym tej inwestycji jest sam rząd PiS, „ponieważ do dziś nie udało mu się uchwalić programu wieloletniego dla tego lotniska”.

– Wygląda na to, że mamy do czynienia z najdroższym pilnowaniem łąki nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 24 miliony rocznie, w tym 17,5 mln na same pensje – zauważył Lasek.

Kontrolujący ustalili, że najbliższe prace budowlane mają się zacząć za trzy lata. To o tyle szokujące, że lotnisko ma być gotowe w 2027 roku, a przez cztery lata nie da się go wybudować.

Źródło: Business Insider