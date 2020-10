Uczciwy znalazca pod Poznaniem. Policja szuka właściciela „dużej gotówki”

Poznańska Policja informuje o nietypowym znalezisku. W ręce funkcjonariuszy oddano bowiem „dużą gotówkę”, znalezioną na ulicy. Teraz policjanci szukają jej właściciela.

W jednej z podpoznańskich miejscowości przechodzień znalazł sporą sumę pieniędzy. Uczciwy znalazca zaniósł ją jednak na komisariat. Pieniądze czekają tam teraz na swojego właściciela.

„Zgubiłeś gotówkę? Zadzwoń! Chętnie ją Tobie oddamy.

W ubiegły piątek uczciwy znalazca przyniósł do jednego z podpoznańskich komisariatów pieniądze, które znalazł na ulicy” – relacjonują policjanci.

„Ktoś zgubił dużą gotówkę pod Poznaniem. Ktoś znalazł i do nas przyniósł. Jakby co, to czekamy na kontakt osobisty albo pod nr tel. 47 77 156 12. Dla cwaniaków mamy pytanie kontrolne więc lepiej siedzieć w domu. A fotka jest poglądowa” – poinformował na Twitterze Andrzej Borowiak, rzecznik Policji w Poznaniu.

Ktoś zgubił dużą gotówkę pod Poznaniem. Ktoś znalazł i do nas przyniósł. Jakby co, to czekamy na kontakt osobisty albo pod nr tel. 47 77 156 12. Dla cwaniaków mamy pytanie kontrolne więc lepiej siedzieć w domu. A fotka jest poglądowa. 😀 pic.twitter.com/axbgjD4iJ1 — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) October 5, 2020

„Z oczywistych względów nie możemy powiedzieć nic więcej, ale wiemy, że pieniądze oddamy tylko prawdziwemu właścicielowi” – informują poznańscy mundurowi.

Źródła: Twitter/Facebook