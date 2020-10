WWF zabrało się za walkę z autami typu SUV

Francuski oddział World Wide Fund for Nature Raport (WWF) opublikował raport, który jest wstępem do walki z samochodami typu SUV. Trafiła jednak kosa na kamieć, bo przemysł motoryzacyjny to nad Sekwaną potężne lobby.

Francuski Komitet Producentów Samochodów nazwał raport „karykaturą” i wskazał całą listę błędów metodologicznych tego raportu. François Roudier, rzecznik francuskiego komitetu producentów samochodów, mówi, że dzisiejsze SUV-y są „wprawdzie cięższe”, ale emitują „znacznie mniej CO2”, a ekolodzy nie mają pojęcia o tym segmencie aut.

Nowe SUV-y są już albo w pełni elektryczne, albo hybrydowe”. Przypisywanie im odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska jest błędem. „Jestem trochę zasmucony, widząc, jak sympatyczny WWF pobłądził w raporcie” – stwierdził kurtuazyjnie François Roudier.

Opublikowany we wtorek 6 października raport WWF odnotowuje wzrost sprzedaży aut typu SUV w ciągu ostatnich dziesięciu lat i nazywa to „katastrofą klimatyczną”. Auta te umieszczono jako drugie, po samolotach źródło klimatycznych nieszczęść i ocieplania klimatu we Francji.

Tymczasem 20% sprzedawanych obecnie we Francji SUV-ów to auta elektryczne lub hybrydowe, co całkowicie zmienia dane raportu.

Rzecznik producentów aut François Roudier dodaje, że badanie WWF jest pełne nieścisłości i nawet trudno je komentować. Dane, z których korzystał raport WWF dotyczą okresu 2008-2018. Po tej dacie zaszła ewolucja technologiczna, której WWF nie brał pod uwagę.

Francuscy producenci wchodzą coraz mocniej na rynek SUV i dlatego ów raport jest im nie na rękę. We Francji SUV-y zastąpiły popularne tu wcześniej duże minivany. Stały się samochodami rodzinnymi. Wojna, którą wydaje im WWF może zapowiadać się dość burzliwie.

Les SUV, deuxième cause du réchauffement climatique en France, selon WWF : https://t.co/FCxOll3Rnb via @LesEchos

Ils roulent en SUV les anti avions qui n’étudient pas les chiffres avant de prendre des positions extrêmes et irresponsables …? — Olivier Pilley (@OPilley) October 6, 2020

Źródło: France Info