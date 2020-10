Zabójczy płyn do dezynfekcji uśmiercił już kilkanaście osób! Wszystko przez TEN składnik

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) poinformowała, że w tym roku w sumie 17 osób zmarło po zastosowaniu środków do dezynfekcji rąk. Tysiące natomiast odniosło obrażenia. Wszystko przez użytą w płynie do dezynfekcji rąk wysoce toksyczną substancję chemiczną – metanol.

Według amerykańskiej agencji co najmniej 17 osób zmarło, a 2 tys. odniosło obrażenia. Wszystko przez użycie środków antybakteryjnych zawierających metanol. Liczby te obejmują przypadki, gdy konsumenci połykali trujący płyn.

Jednym z poszkodowanych jest 44-letni Amerykanin, który szukał pomocy medycznej po tym, jak nagle pogorszył mu się wzrok. Mężczyzna przyznał, że od kilku dni pił środek do dezynfekcji rąk. Jak wykazały badania, 44-latek zatruł się metanolem. Pomimo leczenia, mężczyzna stracił wzrok.

Jak wskazała w raporcie FDA, płyny do dezynfekcji z metanolem trafiły do obrotu, ponieważ do ich produkcji zabrakło etanolu, bezpieczniejszej substancji chemicznej. Mniemana pandemia koronawirusa spowodowała bowiem ogromny wzrost popytu na tego typu środki.

Mimo że zdarzają się przypadki śmiertelne, a także obrażenia spowodowane użytkowaniem takich płynów, Amerykańska Agencja Żywności i Leków nie ma uprawnień do wycofania środków dostępnych bez recepty. Zdaniem toksykologów, metanol nigdy nie powinien być stosowany w środkach odkażających, ponieważ może on doprowadzić do zatrucia osób, które piją je jako substytut innych alkoholi.

Źródło: o2.pl