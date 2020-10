Co się zmieniło w rządzie? Plus aktualna „lista postępaków”

Prezydent dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki został dodatkowo powołany na ministra cyfryzacji. Na funkcje wicepremierów powołani zostali: prezes PiS Jarosław Kaczyński i lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Nominacje wręczono we wtorek 6 października w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej prezydent odwołał Jadwigę Emilewicz ze stanowiska wicepremier i minister rozwoju oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W swoim przemówieniu podziękował obojgu za współpracę. Uwagę mogły zwrócić bardzo życzliwe słowa wobec Ardanowskiego, który wyleciał m.in. za głosowanie przeciw pro-zwierzęcej „piątce Kaczyńskiego”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został powołany na funkcję wicepremiera, ale ma stanąć na czele komitetu spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i obrony narodowej. Chociaż wszyscy zastanawiają się nad ciężarem tych zmian, my zwróćmy uwagę na to, że jest to kontynuacja pro-ekologicznej polityki PiS. Zamiast pielgrzymek na Nowogrodzką i dodatkowego „śladu węglowego”, członkowie rządu będą mieć do konsultacji Jarosława Kaczyńskiego na miejscu w URM.

Piotr Gliński z kolei dalej jest wicepremierem, ale do funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zamiast tytułu przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, doszedł mu… sport.

Szef Porozumienia Jarosław Gowin został powołany na funkcję wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Uznali, że tutaj najmniej da się zepsuć?

Prezydent odwołał też Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów i jednocześnie powołał – na urząd ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Michał Kurtyka został odwołany z funkcji ministra klimatu i powołany na stanowisko ministra klimatu i… środowiska. Mocno lewicowa obsada ministerstwa.

Z funkcji minister rodziny, pracy i polityki społecznej odwołana została Marlena Maląg, ale została powołana na stanowisko ministra rodziny i polityki społecznej. Jedyna kobieta w rządzie. Lewica powinna się oburzyć, że prezydent, zapewne „seksistowsko” wręczył jej jako jedynemu członkowi rządu bukiet kwiatów.

Kwiatów nie dostał już np. nowy minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda. Ten w dodatku będzie miał ciężkie życie. W skład rządu weszli jeszcze jako ministrowie – członkowie Rady Ministrów – Michał Cieślak oraz Michał Wójcik.

Co z prof. Czarnkiem?

Nominacji nie dostał Przemysław Czarnek, bo jest chory na koronawirusa. Pomimo kociokwiku lewicy, stanowisko ministra edukacji i szkolnictwa wyższego ma jednak otrzymać po wyzdrowieniu.

Przeciw jego nominacji pojawił się list lewicowych „akademików”. Naukowcy, artyści i publicyści wydali oświadczenie, w których stwierdzają, że prof. Czarnej nie godzien jest urzędu. Nazwiska większości sygnatariuszy nie dziwią, ale kilka warto odnotować. A oto cała lista lewicowych aktywistów, z których dużą część spotkać można często np. w TVN:

