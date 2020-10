Francuski publicysta Zemmour krytykuje nową encyklikę i twierdzi, że Franciszek jest „wrogiem Europy”

Znany francuski publicysta Eric Zemmour stwierdził, że „papież Franciszek jest wrogiem Europy”. Jego zdaniem nie tylko „nie broni katolickiego dziedzictwa, ale je wyprzedaje”.

Chodzi o trzecią już encyklikę Franciszka ”Fratelli Tutti”, o „braterstwie i przyjaźni społecznej”. Publicysta stwierdza, że papież z Argentyny wyraźnie staje „po lewej stronie”.

Chodzi oczywiście o kolejny wyraz wsparcia dla zjawiska migracji i krytykę tzw. „populizmu”. Zemmour nazywa oceny Franciszka „nastoletnią naiwnością” i dodaje, że był zdumiony, kiedy przeczytał encyklikę.

Nazwał ją naiwną teorią „idealizmu globalistycznego”. Wskazał też, że za takimi poglądami stoją konkretne tezy polityczne i dodał, że „mamy papieża postkatolickiego”. To nie głos „powszechny”, ale „lewicowy” – dodał Zemmour.

Publicysta krytykuje także niezrozumienie przez Franciszka idei „tożsamości narodów Europy”. Uważa, że obecny papież „jest wrogiem Europy i gardzi Europą”. Wręcz wyprzedaje katolickie dziedzictwo kontynentu i „zamienia Watykan w organizację pozarządową”.

W duchu wsparcia lewicy encyklikę komentowały też francuskie media. „Niepoprawny” politycznie” Zemmour pochodzi z rodziny algierskich Żydów. To ciekawy przykład pewnej zmiany poglądów w tej diasporze.

Wobec zagrożenia islamistycznego coraz więcej członków tej społeczności porzuca lewicę i przechodzi na jasną stronę mocy, by bronić tego, co zostało z francuskiej prawicy. Odwołują się do francuskiej tożsamości, korzeni i historii. W taki sposób dożyliśmy czasów, że Żydzi zaczynają też bronić tradycyjnego katolicyzmu przed… papieżem.

Francuskie wiadomości na CNews z udziałem Zemmoura jako komentatora: