Gang złodziei rowerów został rozbity. Włamywali się do sklepów przez dachy

Pisaliśmy niedawno o dziennikarskiej prowokacji „Le Parisien”. „Wystawiony” złodziejom rower wyposażono w ukryty GPS. Wyśledzono, że dość szybko jednoślad trafił do magazynu firmy specjalizującej się w eksporcie towarów do Maroka.

To jednak nie jedyny kierunek „eksportu” kradzionych we Francji rowerów. W Rennes prokuratura postawiła zarzuty 5 osobom o udział w „zorganizowanym gangu złodziejskim rowerów”. Trafili do aresztu. Dwie inne osoby z zarzutami paserstwa pozostają pod nadzorem – podała prokuratura w komunikacie prasowym.

Zatrzymane osoby podejrzewane są o co najmniej kilkanaście włamań do sklepów z rowerami w okresie od lutego 2019 do września 2020 roku. Kradli głównie w departamentach Loir-et-Cher, Moselle, Vosges, Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Vienne i Pas-de-Calais.

Wzrost liczby kradzieży rowerów zaobserwowano zwłaszcza na północy Francji. Mechanizm kradzieży za każdym razem był podobny. Złodzieje dostawali się do sklepów i magazynów nocą przez dach. Kradli najdroższe modele rowerów, ale także akcesoria.

Policja powołała specjalne grupy dochodzeniowe w Orleanie i Rennes. Pod koniec września zidentyfikowano, jako członków gangu złodziei rowerów, „trzech obywateli Mołdawii”. Później śledztwo rozszerzono na kilku obywateli Ukrainy.

Złodzieje zostali zaskoczeni podczas przygotowań do swojego kolejnego włamania 2 października. Zatrzymano ich w regionie paryskim. Przy okazji odnaleziono rowery z ich poprzedniego „włamu”, do którego doszło pod koniec września w Migné-Auxances (Vienne).

Siedem aresztowanych osób stanęło przed prokuraturą w Rennes. Większość z nich nie ma żadnej kryminalnej przeszłości. Rowery z poprzednich włamań pojechały już jednak wcześniej na Wschód.

Źródło: France Info