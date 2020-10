Arkadiusz Milik WYRZUCONY z drużyny. Ciężkie miesiące przed Polakiem

Arkadiusz Milik został na lodzie. Nie zmienił klubu w letnim oknie transferowym, a Napoli poinformowało właśnie, że odsuwa Polaka od drużyny.

Długa i momentami już nudna była to saga transferowa z udziałem Milika. Napastnika łączono z wieloma klubami. Od topowych, jak Juventus czy Atletico, po przeciętne, typu Everton albo Fiorentina. W pewnym momencie najbliżej przenosin było do AS Roma.

Milik uparł się, że chce odejść z Napoli. I odejdzie, ale w optymistycznym wariancie zimą, a w pesymistycznym – dopiero latem.

