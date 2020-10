Papierowa rekonstrukcja. Nawet Andruszkiewicz zostaje w rządzie. Ma „kontynuować swoje dotychczasowe działania”

Zmiany w rządzie miały rzekomo usprawnić jego działanie. Liczba resortów ma zostać zmniejszona z 20 do 14. Jednak liczba członków rządu, wraz z premierem, spadnie tylko o trzy – z 24 do 21. Ponadto o połowę wzrosła już liczba członków rządu urzędujących w Kancelarii Premiera. Jak się okazało, znalazło się tam miejsce m.in. dla wiceszefa likwidowanego resortu cyfryzacji Adama Andruszkiewicza.

Docelowy rząd Mateusza Morawieckiego liczy łącznie z nim 21 osób. Przy zaledwie 14 resortach oznacza to, że co trzeci minister pozostanie bez teki. Poza premierem będą to także kierujący komitetem wewnątrz rządu wicepremier Jarosław Kaczyński, dotychczasowi ministrowie: Michał Dworczyk, Łukasz Schreiber i Konrad Szymański, a także dwóch nowych powołanych w skład rządu ministrów z formacji koalicyjnych – Michał Cieślak z Porozumienia i Michał Wójcik z Solidarnej Polski. Zatem 7 z 21 konstytucyjnych członków rządu ma być bez teki.

Ci zaś urzędują w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wraz z grupą niższej rangi członków rządu – sekretarzy i podsekretarzy stanu. Do tej pory w tej grupie było 8 osób. Po zmianach jest ich już 10. Premier bowiem powołał także byłego ministra i byłego wiceministra w przejętym przez Kancelarię Premiera resorcie cyfryzacji.

W KPRM urzęduje więc już nie 11, a 16 członków rządu. Pełna lista poniżej:

Jarosław Kaczyński – wicepremier bez teki

Michał Dworczyk – członek RM wykonujący zadania szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Krzysztof Kubów – Sekretarz Stanu, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów

Adam Lipiński – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. 4 listopada ma on jednak objąć funkcję wiceprezesa NBP.

Piotr Müller – Sekretarz Stanu i rzecznik prasowy rządu

Piotr Naimski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Łukasz Schreiber – członek RM, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, sekretarz Rady Ministrów, przewodniczący Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

Paweł Szrot – Sekretarz Stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Konrad Szymański – członek RM, minister do spraw Unii Europejskiej

Jarosław Wenderlich – Podsekretarz stanu

Piotr Mazurek – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej

Michał Cieślak – członek RM o nieokreślonych dotąd oficjalnie kompetencjach

Michał Wójcik – członek RM o także nieznanym jeszcze zakresie działania

Marek Zagórski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. cyberbezpieczeństwa

🆕 Decyzja premiera @MorawieckiM: Marek Zagórski @ZagorskiMarek od dziś sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. pic.twitter.com/MOQO5iSegS — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) October 7, 2020

Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu. Polityk ma „kontynuować swoje dotychczasowe działania prowadzone w Ministerstwie Cyfryzacji”.

🆕 Premier @MorawieckiM powołał dziś @Andruszkiewicz1 na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów @PremierRP.

Adam Andruszkiewicz będzie tam kontynuował swoje dotychczasowe działania prowadzone w Ministerstwie Cyfryzacji. pic.twitter.com/B0GiHiVLpl — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) October 7, 2020

Źródła: RMF FM/Twitter/nczas.com