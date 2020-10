Poligamiści-imigranci będą wyrzucani z Francji? Niekoniecznie…

Cudzoziemcy mieszkający we Francji, którym zostanie udowodniona poligamia mogą być ekspulsowani do swoich krajów. Sporo mówi tutaj jednak słowo „mogą”.

Zapowiedź wydalania poligamistów ogłosiła minister ds. obywatelstwa, a wcześniej ds. równości płci, Marlène Schiappa. Poligamia jest zakazana w prawie francuskim na mocy art. 147 kodeksu cywilnego. Jednak prawo francuskie jest łatwo obchodzone przez poligamistów, którzy decydują się na małżeństwo poza granicami Francji.

Marlène Schiappa oświadczyła, że ​​rząd zamierza w ramach powstającej ustawy przeciw separatyzmowi zaprzestać przyznawania prawa pobytu imigrantom – poligamistom. Jeśli taki osobnik jednak wjedzie do Francji, a fakt posiadania kilku żon wyjdzie na jaw później, to będzie możliwe cofnięcie zezwolenia na pobyt.

Poligamia ma być zwalczana jako „sprzeczna z wartościom Republiki”. W jej wykrywaniu ma pomagać analiza zasiłków wypłacanych przez CAF (Kasa Zasiłków Rodzinnych).

W sumie to nic nowego. Takie rozwiązanie proponował już w 1993 roku ówczesny szef MSW Charles Pasqua. Lewica zrobiła z niego skrajnego „ksenofoba”. Teoretycznie nowy pomysł Schiappy trafi zapewne na podobne problemy.

Cudzoziemcy dostaną prawo pobytu jeśli wyrzekną się poligamicznego stylu życia, czyli pozostaną z jedną kobietą. W czasach ministra Pasquy robili tak bez problemu, ale nie przeszkadzało to im w kontaktach z innymi żonami, w którymi teoretycznie już się „rozwiedli”.

Bywały próby interwencji służb socjalnych i np. przyznawania „rozwódkom” samodzielnych mieszkań. Stwarzało to tylko pola do nadużyć, bo poligamista miał dodatkową „chatę”, na którą mógł np. ściągnąć sobie kolejną żonę. W dodatku „rozwódki”, jako matki samotnie wychowujące dzieci, miały prawo do dodatkowych zasiłków.

Z wydaleniami będzie bardzo ciężko. Po kilku latach obcokrajowcy-poligamiści mają już obywatelstwo, które będzie ich chroniło. Każda ekspulsja to koszty, długotrwałe procedury administracyjne, odwołania. Dlatego – chociaż obietnice Schiappy brzmią miło dla ucha – to rzeczywistość oddaje właśnie słowo „mogą”, zamiast „będą”, wyrzucać.

