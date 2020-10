Promocja transpłciowości z wykorzystaniem 8-letniego dziecka [SZOKUJĄCE VIDEO]

TMC to główny nadawca telewizyjny Monako, członek Europejskiej Unii Nadawców. W programie „Quotidien” puszczono tam wywiad z 8-letnim dzieckiem po zmianie płci i jego matką. Program wywołał duże oburzenie, ale co z tego…

We wtorek 6 października na wizji pojawiła się ośmioletnia Lilie Vincent i jej matka. Wywiad dotyczył dzieci transpłciowych. Dla wielu była to jednak propaganda ideologii „trans” z wykorzystaniem dziecka, które nie za bardzo nawet wie, co mówi i nie potrafi poprawnie wypowiedzieć zdania.

Ośmioletnia Lilie Vincent miała się zwierzyć matce, że ma „myśli samobójcze” i czuje się w swoim ciele „niewygodnie”. „Pewnego wieczoru powiedziałem mamie: jestem dziewczynką” – opowiadało dziecko w studiu. Mocno się przy tym wierciło, co może świadczyć, że w nowym ciele też ma problemy…

Program poruszył i zszokował wielu widzów. W internecie dali temu wyraz krytykując powszechną seksualizację wszystkiego co się da. Jeden z widzów napisał na Twitterze: „Maluch dobrze nauczył się swojej lekcji, mama dodaje resztę!”. Inny pisał, że „pachnie to z daleka instrumentalizacją”.

Większość nie miała wątpliwości, że była to po prostu „ustawka” z wykorzystaniem dziecka na antenie. Potępiano też matkę, która realizuje swoje pomysły przez dziecko, wyraźnie dumna „mądrości” i „przemiany” swojego dziecka.

Zastanawiano się też nad skutkami takich występów medialnych dla dziecka, a redakcji TMC doradzano odrobinę wstydu.