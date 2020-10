Protest rolników trwa. Setki traktorów na drogach w całym kraju [FOTO/WIDEO]

W związku z ogólnopolską akcją protest acyjną rolników , na terenie wielu województw trwają blokady dróg. W sumie setki traktorów wyjechały m.in. na ulice w okolicach Torunia, Opola, w Lublinie czy na Pomorzu. Specjalny prezent dostał też Antoni Macierewicz.

Ogólnopolską akcję protestacyjną przeciwko ustawie „Piątka dla zwierząt” organizuje AgroUnia. Jak informował jej przedstawiciel w regionie opolskim Adrian Kubosz, na terenie województwa opolskiego protestujący zamierzają wyjechać na drogi ciągnikami, przez co należy spodziewać się spowolnień ruchu na drodze krajowej nr 45 i 11 oraz obwodnicy południowej Opola.

Według organizatorów, około stu jadących wolno ciągników ma poruszać się na drodze z Lublińca do Olesna i połączonej z obwodnicą stolicy regionu trasie Kluczbork – Opole.

Rondo w Lublinie zablokowane

Rolnicy zablokowali na kilka minut rondo im. Romana Dmowskiego w centrum Lublina.

„Cała wieś mówi nie piątce Kaczyńskiego” – taki transparent ustawiono pod Masztem Niepodległości, który stoi na rondzie Dmowskiego.

Kilkadziesiąt samochodów osobowych zablokowało wjazdy na rondo ze wszystkich stron. Protestujący wysiedli z samochodów i chodzili po przejściach dla pieszych, trzymali biało-czerwone flagi. Z głośników odtworzono „Rotę”.

Po kilku minutach rondo odblokowano. „Przepraszamy mieszkańców, musieliśmy to zrobić. Jeśli nic się nie zmieni, to przyjedziemy tu wkrótce ciągnikami” – powiedział przez megafon przed odjazdem jeden z protestujących rolników.

Rondo im. Dmowskiego, w okolicy Zamku lubelskiego, jest położone na jednej z głównych dróg w Lublinie, dawnej drodze krajowej nr 17. To jedna z najbardziej obciążonych tras, na drogach wokół tego ronda często tworzą się korki.

Dziś rolnicy w całym kraju walczą o swoją przyszłość. Wspierajmy ich na wszelki możliwy sposób! Wspierajmy wolność gospodarowania i hodowli, branżę mięsną, brońmy prawa naturalnego i zdrowego rozsądku w podejściu do zwierząt!#ProtestRolników#Konfederacja#RuchNarodowy pic.twitter.com/A7OU3KirE9 — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) October 7, 2020

Protest pod Toruniem

Na drodze krajowej nr 91 występują utrudnienia w ruchu pomiędzy Toruniem i Stolnem w związku z protestem rolników. Trasą łączącą województwo kujawsko-pomorskie z pomorskim jechało bardzo wolno 15 traktorów.

Dyżurny z bydgoskiego oddziału GDDKiA Władysław Kończak poinformował, że w wolnym przejeździe traktorów w ramach protestu rolników uczestniczy 15 pojazdów.

Z informacji uzyskanych u lokalnego lidera Agrounii Michała Damsa wynika, że rolnicy ruszyli kolumną ze stacji benzynowej w Żyglądzie i jadą w kierunku Stolna. Później – przez Kończewice – wrócą do miejsca rozpoczęcia protestu.

Oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie asp. Dorota Lewków poinformowała, że w proteście bierze udział 14 ciągników i 5 osobówek.

„Spowalniają one ruch jadąc zgodnie z przepisami w grupach po 5 pojazdów z prędkością 20-25 km/h” – podała rzecznik prasowa.

Protesty rolników w regionie odbywają się także m.in. w Lipnicy, Osięcinach, Sępólnie Krajeńskim, a pikieta stacjonarna zaplanowana jest w Bydgoszczy.

Kilkadziesiąt traktorów ruszyło na drogę ze Zbuczyna do Siedlec #protestrolnikow @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/fyfLULJNdP — Natalia Żyto (@NataliaZyto) October 7, 2020

Nowe Miasto Lubawskie woj. Warmińsko-Mazurskie 💪 #ProtestRolnikow TRWA!

Rolnicy z całej Polski jesteśmy z Wami 💪 pic.twitter.com/rzfy14i3T3 — Dom Wydawniczy Pro Agricola (@wydawniczy) October 7, 2020

🚧 Cała Polska! 🇵🇱 Pozdrowienia z Siemiatycz! 👉 Nie ma zgody na #PiatkaDlaZwierzat.

👉 Nie ma zgody na likwidatora @GrzegorzPuda. pic.twitter.com/q8bMB93GQh — Świat Rolnika | #RolnicyNaBarykadach 🇵🇱 (@Swiat_Rolnika) October 7, 2020

Rolnicy protestują na Pomorzu

Rolnicy wyjechali też na drogi w woj. pomorskim m.in. na drodze krajowej nr 22 w Rychnowach, dk nr 55 w Rychnowach Żuławskich, czy dk nr 6 w Darżynie. Utrudnienia i blokady mogą potrwać do ok. godz. 13.00.

Rolnicy zorganizowali w środę protesty w siedmiu miejscach na Pomorzu. Jak tłumaczą, chcą w ten sposób wyrazić sprzeciw m.in. wobec tzw. piątki Kaczyńskiego, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Jak poinformował dyżurny gdańskiego Punktu Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Błotnicki, w związku z protestami zablokowany jest m.in. przejazd drogą krajową nr 6 w miejscowości Darżyno na trasie łączącej Lębork i Słupsk. „Co jakiś czas rolnicy pozwalają pojazdom oczekującym przejechać i ponownie wznawiają protest” – powiedział Błotnicki.

Utrudnienia występują również na drodze krajowej nr 20, gdzie rolnicy zablokowali dwa ronda w Żukowie i jedno w Chwaszczynie. „W tych miejscach pojazdy rolnicze jeżdżą wokół ronda. Podobnie jest na w Czarlinie na skrzyżowaniu dk 91 i dk 22, gdzie mamy tymczasowe rondo”- dodał dyżurny.

Rolnicy blokują również dk nr 55, w miejscowości Rychnowy Żuławskie, niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego. „Tutaj jezdnia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach od ronda do trasy S7 do węzła Żuławy Wschód”

Protest odbywa się także w Rychnowach między Chojnicami i Człuchowem na drodze krajowej nr 22. Ma on charakter rotacyjny – co jakiś czas rolnicy przepuszczają oczekujące na przejazd samochody. Na koniec kolumna ciągników ma wyruszyć w kierunku Chojnic, gdzie rolnicy chcą zostawić zaproszenia do rozmów w biurach pomorskich posłów.

Tak wygladała akcja protestacyjna pod biurem @Macierewicz_A w Piotrkowie Trybunalskim.

Rolnicy wwieźli taczkę z obornikiem do środka, a także odczytali swoje postulaty. Domagają się zdecydowanego sprzeciwu wobec "piątki dla zwierząt". pic.twitter.com/ErxvcQDQAi — farmer.pl (@farmer_pl) October 7, 2020

Taczka z obornikiem dla Macierewicza

Protestujący zrobili też „niespodziankę” Antoniemu Macierewiczowi, który otrzymał od nich specjalny prezent. Narobili nim politykowi tyle smrodu co on i jego koledzy „piątką dla zwierząt” rolnikom. Co się stało? Oburzeni rolnicy wwieźli do biura Macierewicza taczkę z obornikiem!

Dobrze, że rolnicy zjednoczyli się i protestują przeciwko ultra szkodliwej dla wsi i nas wszystkich, #PiątceKaczyńskiego. Nie dla humanizowania zwierząt, nie dla uderzenia w polską hodowlę mięsną, nie dla nowego ministra rolnictwa! #Protestrolników #Konfederacja #RuchNarodowy https://t.co/fWmm6MQPM1 — Krzysztof Tuduj (@TudujKrzysztof) October 7, 2020

Źródła: PAP, NCzas.com