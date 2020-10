Przykład finansowania przez państwo „walki z rasizmem, antysemityzmem i LGBTofobią”

Prefekci departamentów francuskich ogłosili właśnie konkurs ofert na projekty walki w 2021 roku z „rasizmem, antysemityzmem i nienawiścią do osób LGBT”. Przyznawanie dotacji odbywa się pod patronatem Elisabeth Moreno, minister ds. równości kobiet i mężczyzn, różnorodność i równych szans.

Akcję koordynuje we Francji DILCRAH, czyli Międzyresortowa Delegacja „do walki” z takimi „przypadłościami. Nowy nabór projektów na 2021 r. ma wesprzeć „zaangażowanie struktur lokalnych” w owej „walce”.

Do podziału jest tu 2 miliony euro, ale to nie jedyny strumień budżetowych pieniędzy kierowany do „świata postępu”. Ma wesprzeć inicjatywy związane z edukacją, profilaktyką, szkoleniami, komunikacją i organizacją imprez. Najbardziej pokaźny kawałek tortu przypada tu stowarzyszeniom LGTB. Jakoś dziwnie, przy wyciąganiu ręki po pieniądze z podatków, LGTB to już nie ludzie, ale i konkretna ideologia, którą chce się promować.

W 2020 r. zasilono finansowo z tej puli 890 projektów, które „uzupełniały mobilizację i działania służb państwowych i władz lokalnych przeciwko rasizmowi, antysemityzmowi i dyskryminacji LGBT”.

DILCRAH przeznacza 1,5 miliona euro na zwalczanie rasizmu i antysemityzmu i osobno 500 000 euro na „walkę z nienawiścią i dyskryminacją LGBT”. Wnioski przyjmują prefekci departamentów.

Punktowane ma być m.in. „zaangażowanie obywatelskie”, „walka z uprzedzeniami i stereotypami”, kierowanie działań na młodzież, wykorzystywanie internetu, zaangażowanie w donoszeniu na „mowę nienawiści” w internecie, a także „działania komunikacyjne” i organizacja „wydarzeń przeciwko nienawiści i dyskryminacji LGBT”.

Tutaj już wprost pisze się, że chodzi np. o udział w Tygodniu Edukacji i Działań Antyrasistowskich i Antysemickich w marcu 2021 r., w wydarzeniach związanych ze Światowym Dniem Przeciw Homofobii i Transfobii 17 maja oraz o Marszach Równości LGBT.

Projekty można składać od 9 października do 2 listopada 2020 r. pod zakładką „Zmobilizowani przeciwko rasizmowi „antysemityzmowi, nienawiści i dyskryminacja wobec LGBT”. Pieniądze trafią na konta „postępowych” organizacji na początku 2021 roku.

📌Appel à projets de la @DILCRAH "Mobilisés contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT" 2020-2021.

Retrouvez toutes les infos et les documents nécessaires :

👉https://t.co/Tso93sOoZI pic.twitter.com/y3sdSrSa89 — Préfète de l'Aude (@Prefet11) October 7, 2020

Źródło: Dilrah