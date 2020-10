Sasin zatrudnił makijażystkę, żeby „zachować reguły wynikające z reżimu sanitarnego”

Jacek Sasin doskonale wie, jak skanalizować pieniądze polskich podatników. Minister aktywów państwowych nie tylko wyrzucił w błoto 70 mln zł za wybory korespondencyjne, które się nie odbyły. Teraz okazuje się również, że zatrudnił makijażystkę za 10 tys. zł.

Co ciekawe, resort aktywów państwowych tłumaczy zatrudnienie specjalistki od make-upu… względami bezpieczeństwa ze względu na mniemaną epidemię. Umowa z makijażystką została zawarta w połowie lipca i obowiązuje do końca 2020 roku. Wykonawcą usług jest „Kosmetolog Mobilny. Monika Kędzierska-Tymon”. Jak czytamy na stronie internetowej, makijażystka pracuje także m.in. przy produkcjach Polsatu i TVN-u.

„Pracuję przy pokazach mody, sesjach zdjęciowych, programach telewizyjnych m.in. Must be the music, TOP CHEF, Aplauz Aplauz, Splash, Hell’s kitchen oraz wielu innych. Makijaże wykonuje wysokiej jakości kosmetykami profesjonalnymi” – napisała na swojej stronie specjalistka od make-upu.

Resort aktywów państwowych wyjaśnia, że umowa z makijażystką na 10 tys. zł „obejmuje przygotowanie przedstawicieli ministerstwa aktywów państwowych do wystąpień w programach telewizyjnych”.

„Chodzi o wykonanie, niezbędnego w takich przypadkach, profesjonalnego podkładu maskującego z zachowaniem reguł wynikających z reżimu sanitarnego. W normalnych warunkach jest on wykonywany w siedzibie stacji. A wobec obostrzeń i zagrożenia epidemicznego to na resorcie spoczywa stosowne przygotowanie” – poinformowało Wirtualną Polskę biuro prasowe MAP.

Mimo to Jacek Sasin nie ustrzegł się pobytu na kwarantannie.

Resortowi urzędnicy poinformowali również, że 10 tys. zł to nieprzekraczalny górny limit wydatków. Pieniądze są wypłacane makijażystce po wystawieniu przez nią faktury za konkretną usługę. Do tej pory Ministerstwo Aktywów Państwowych miało wykorzystać 30 proc. limitu.

Sam resort nie ujawnił, kto najczęściej korzysta z usług profesjonalnej makijażystki. Portal wp.pl przeanalizował jednak medialną aktywność poszczególnych urzędników kierownictwa resortu. Wskazał, że najczęstszym gościem programów telewizyjnych jest Jacek Sasin. Drugą taką postacią w MAP jest wiceminister Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Źródło: wp.pl