Tajwan boi się komunistycznych Chin! Chce przywrócenia stosunków dyplomatycznych z USA

Parlament Republiki Chińskiej na Tajwanie przyjął rezolucję wzywającą do przywrócenia stosunków dyplomatycznych z USA. Wezwał rząd do zainicjowania takich rozmów. Zaapelował też do USA o udzielenie Tajwanowi pomocy w przeciwstawianiu się wrogim działaniom Chin komunistycznych.

Parlament, czyli Yuan Legislacyjny przegłosował 6 października dwie rezolucje. Zgłosiła je opozycyjna partia Kuomintang (KMT). Na sali plenarnej obecny był premier Tajwanu Su Tseng-chang i inni ministrowie z rządzącej Demokratycznej Partii Postępowej (DPP).

Rezolucje zostały przyjęte jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Premier Su oświadczył na konferencji prasowej, że „że Kuomintang w końcu usłyszał głos sumienia, co jest rzeczą pozytywną”. „Potrzebna jest rzetelna praca. Mamy nadzieję, że w polityce zagranicznej osiągniemy jednomyślność” – dodał.

Su wyraził oczekiwanie, że intencje partii opozycyjnej okażą się szczere i będzie ona wspierała rząd w działaniach promujących współpracę pomiędzy Tajwanem a USA. Kuomintang w przeszłości wielokrotnie sprzeciwiał się takiej współpracy, ostatnio proponując referendum w sprawie importu amerykańskiej wieprzowiny na Tajwan. Zdaniem rządu zniesienie restrykcji na amerykańską wieprzowinę jest jednym z kroków w zacieśnianiu współpracy pomiędzy państwami.

Pierwsza rezolucja wzywa rząd do wzmocnienia starań na rzecz zacieśnienia relacji pomiędzy krajami i przywrócenia pomiędzy nimi stosunków dyplomatycznych. Ma to być celem tajwańskiej dyplomacji.

Druga uchwała zawiera apel do USA o udzielanie pomocy Tajwanowi w działaniach odpierających agresję Chin. Parlament wzywa też rząd Su do aktywnego przekonywania USA do działań zgodnych z Taiwan Relations Act przyjętym przez Kongres USA.

Taiwan Relations Act (TRA) został uchwalony przez amerykański Kongres w 1979 roku, po zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Republiką Chińską (Tajwanem) i uznaniu Chińskiej Republiki Ludowej za jedyne Chiny. Ten akt prawny wciąż służy jako podstawa relacji tajwańsko-amerykańskich.

Druga uchwała postuluje też, że „gdy ChRL zagrozi bezpieczeństwu obywateli i systemowi społeczno-ekonomicznemu Tajwanu”, rząd powinien przekonać USA do wsparcia tego kraju przez pomoc dyplomatyczną, ekonomiczną i militarną.

W tym roku tajwańskie myśliwce były już podrywane do akcji dwa razy częściej niż w roku ubiegłym. Rosnąca aktywność armii tajwańskiej związana jest ze zwiększoną w ostatnim czasie częstotliwością incydentów w Cieśninie Tajwańskiej. Samoloty i okręty Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zwiększyły swoją obecność w pobliżu Tajwanu. 6 października ministerstwo obrony poinformowało, że chiński bombowiec po raz kolejny naruszył strefę identyfikacji powietrznej Tajwanu. Był to już 12. taki przypadek od 16 września tego roku.

Źródło: PAP