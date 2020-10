W oparach absurdu! Urlop psacierzyński. Trzy dni płatnego urlopu za adopcję psa ze schroniska

Estońska firma Bolt wprowadza urlop psacierzyński. Pracownicy będą dostawali trzy dni płatnego urlopu za przygarnięcie psa ze schroniska.

Urlop na dziecko to już przeżytek. Estoński gigant Bolt wprowadza urlopy na zwierzęta.

Pracownicy, którzy zaadoptują się zwierzakiem ze schroniska dostaną trzy dni płatnego urlopu. W ten sposób firma chce przemówić do społecznej wrażliwości pracowników.

Bolt to jeden z najpopularniejszych przewoźników oraz dostawców. To europejska odpowiedź na amerykańskiego Ubera.

Przez drzy dni urlopu pracownicy będą mieli czas na zaznajomienie zwierzęcia z nowym miejscem. Czy 72 godziny to jednak wystarczająco dużo, by później zostawiać nowego psa na pół dnia samego?

– Wierzymy, że długofalowe korzyści wynikające z adopcji psa czy kota wpłyną na dobrostan naszego zespołu. Pandemia, ale i zmiany we współczesnym modelu rodziny sprawiają, że poczuliśmy, że czas niestandardowo podejść do zaspokajania potrzeb naszego zespołu w tak ważnym momencie życia, jak dołączenie nowego, czworonożnego członka rodziny do gospodarstwa domowego – powiedziała Olimpia Kicielińska, people partner w Bolt.

Źródło: NowyMarketing.pl