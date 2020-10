Wojna trwa i się rozwija. Ewakuowano już połowę ludności Górskiego Karabachu

Część uchodźców trafiła do sąsiedniej Armenii, reszta ukryła się poza miastami. Górski Karabach zamieszkuje około 140 000 mieszkańców, w tym 99% ludności to Ormianie.

Władze lokalne i Armenia oskarżają Azerbejdżan o ataki na ludność cywilną, szczególnie o bombardowanie Stepanakertu, stolicy enklawy Górskiego Karabachu, którą zamieszkiwało około 50 tys. Ormian.

Powtarzający się ostrzał rakietowy wypędził ich z domów. Ostrzał wzmógł się od piątku 2 października. Stepanakert był celem bombardowań przez całą noc z wtorku na środę 7 października. Nad ranem doszło też do ataku dronami.

Azerbejdżan w odpowiedzi oskarża Ormian także o ostrzelanie swoich celów cywilnych.

WTF! #Azerbaijan & #Turkey disregard for civilians is criminal, just look at what they're doing to #Stepanakert!#Armenia #Artsakh #Karabakh #NagornoKarabakh pic.twitter.com/k1EAU6cgQK

